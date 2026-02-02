légvédelemOroszországLengyelországDonald Tusk

Lengyelország kétségbeesetten készül a háborúra

Lengyelország milliárdos nagyságrendű beruházásba kezd egy új drónvédelmi rendszer kiépítésére, mivel attól tart, hogy orosz rakéták és harci drónok ismét megsérthetik az ország légterét. Donald Tusk miniszterelnök korábban „rémálomként” utalt az ilyen jellegű fenyegetésekre.

Magyar Nemzet
2026. 02. 02. 6:02
Drón repül egy harci küldetés során (Fotó: AFP)
A beruházás célja Lengyelország légterének hatékonyabb védelme a harci drónok behatolásával szemben. Ennek érdekében a lengyel–norvég védelmi együttműködés keretében kifejlesztett San drónvédelmi rendszert vezetik be. A rendszer összesen 18 ütegből és mintegy 700 járműből áll majd – jelentette be Wladyslaw Kosiniak-Kamysz lengyel védelmi miniszter a szerződés aláírásakor. Lengyel sajtóértesülések szerint a megállapodás értéke megközelíti a 3,6 milliárd eurót – számolt be az Origo.

Lengyelország milliárdos beruházással erősíti a drónvédelmét az orosz fenyegetés ellen (Fotó: AFP)
Donald Tusk a beruházást a légvédelem fejlesztésében elért áttörésként értékelte. Felidézte azt a szeptemberi incidenst, amikor egy Ukrajna elleni orosz támadás során nagyszámú drón hatolt be a lengyel légtérbe, ezzel együtt a NATO légterébe is. Az eset során a lengyel légierő és más NATO-tagállamok légi egységei több drónt lelőttek

 – számolt be az Exxpress.

Tusk szerint a történtek rávilágítottak arra, hogy a dróntámadások elhárítására a hagyományos eszközök, például a vadászgépek és a rakéták, csak korlátozottan alkalmasak.

A San drónvédelmi rendszer többféle fegyver- és érzékelőrendszert foglal magában. A rendszert a lengyel állami védelmi vállalatcsoport, a PGZ, valamint a norvég Kongsberg fejleszti és gyártja. 

A rendszer része egyebek mellett a drónok zavarására szolgáló elektronikai berendezés és a radarfelderítés. A fegyverzet egy kisebb lövegtoronyra épül, amely páncélozott járművekre és terepjárókra is felszerelhető.

Borítókép Drón repül egy harci küldetés során (Fotó: AFP)

