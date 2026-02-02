Lengyelország kétségbeesetten készül a háborúra

A beruházás célja Lengyelország légterének hatékonyabb védelme a harci drónok behatolásával szemben. Ennek érdekében a lengyel–norvég védelmi együttműködés keretében kifejlesztett San drónvédelmi rendszert vezetik be. A rendszer összesen 18 ütegből és mintegy 700 járműből áll majd – jelentette be Wladyslaw Kosiniak-Kamysz lengyel védelmi miniszter a szerződés aláírásakor. Lengyel sajtóértesülések szerint a megállapodás értéke megközelíti a 3,6 milliárd eurót – számolt be az Origo.

Lengyelország milliárdos beruházással erősíti a drónvédelmét az orosz fenyegetés ellen (Fotó: AFP)