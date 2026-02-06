Politikai leszámolás Lengyelországban: elrendelték a volt igazságügyi miniszter letartóztatását + videó

Mint arról korábban lapuk is beszámolt, politikai menedékjogot kapott Magyarországon Zbigniew Ziobro, az előző, Mateusz Morawiecki vezette konzervatív lengyel kormány volt igazságügyi minisztere. Lengyelországban most elrendelték Ziobro letartóztatását. Az ügyvéd bejelentette: fellebbezni fognak a döntés ellen. A bíróság egész napos tárgyalás után hozta meg a döntést. A letartóztatásról szóló tárgyalást előzőleg kétszer is elnapolták december óta.

Zbigniew Ziobro, az előző, Mateusz Morawiecki vezette konzervatív lengyel kormány volt igazságügyi minisztere Fotó: AFP

Ziobro ügyvédjei a csütörtöki tárgyalás szünetében a sajtó képviselőinek elmondták: a bíróság elutasította a védelem több beadványát, köztük azt, hogy az ügy elbírálásával valamelyik más törvényszéket bízzanak meg. A kérést a varsói kerületi bíróságon szerintük észlelt politikai nyomásgyakorlással indokolták. A másik elutasított kérés arra vonatkozott, hogy a nyomásgyakorlás elkerülése végett az ügyben háromtagú ítélőtanács döntsön az egy kijelölt bírónő helyett.