Lengyelországbíróságigazságügyi miniszterpolitikai támadás

Politikai leszámolás Lengyelországban: elrendelték a volt igazságügyi miniszter letartóztatását + videó

Elrendelte csütörtökön a varsói kerületi bíróság a Magyarországon politikai menedékjogban részesített Zbigniew Ziobro letartóztatását. Ezt a lengyel ellenzéki politikus, volt igazságügyi miniszter egyik ügyvédje, Adam Gomola közölte az X-en.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 02. 06. 6:29
Politikai leszámolás Lengyelországban: elfogatnák a volt igazságügyi miniszter Forrás: AFP
Mint arról korábban lapuk is beszámolt, politikai menedékjogot kapott Magyarországon Zbigniew Ziobro, az előző, Mateusz Morawiecki vezette konzervatív lengyel kormány volt igazságügyi minisztere. Lengyelországban most elrendelték  Ziobro letartóztatását. Az ügyvéd bejelentette: fellebbezni fognak a döntés ellen. A bíróság egész napos tárgyalás után hozta meg a döntést. A letartóztatásról szóló tárgyalást előzőleg kétszer is elnapolták december óta.

Zbigniew Ziobro, az előző, Mateusz Morawiecki vezette konzervatív lengyel kormány volt igazságügyi minisztere
Zbigniew Ziobro, az előző, Mateusz Morawiecki vezette konzervatív lengyel kormány volt igazságügyi minisztere Fotó: AFP

Ziobro ügyvédjei a csütörtöki tárgyalás szünetében a sajtó képviselőinek elmondták: a bíróság elutasította a védelem több beadványát, köztük azt, hogy az ügy elbírálásával valamelyik más törvényszéket bízzanak meg. A kérést a varsói kerületi bíróságon szerintük észlelt politikai nyomásgyakorlással indokolták. A másik elutasított kérés arra vonatkozott, hogy a nyomásgyakorlás elkerülése végett az ügyben háromtagú ítélőtanács döntsön az egy kijelölt bírónő helyett.

Zbigniew Ziobro az előző kormány által létrehozott Igazságosság Alapnál történt állítólagos visszaélések egyik gyanúsítottja. 

Huszonhat rendbeli bűncselekménnyel gyanúsítják, amelyekért összesen akár 25 évi szabadságvesztés is kiszabható. Tavaly novemberben a szejm feloldotta képviselői mentelmi jogát, és hozzájárult a letartóztatásához. Még a csütörtöki tárgyalás előtt az ügyészséget képviselő Piotr Wozniak azt mondta újságíróknak: a letartóztatásról szóló bírósági döntés esetén az ügyészség Ziobro lengyelországi körözését, majd az európai elfogatóparancs kiadását kezdeményezi. 

Annak kapcsán, hogy Ziobro korábban politikai menedékjogot kapott Magyarországon, Wozniak kijelentette: „az előírások értelmében az európai elfogatóparancs által körözött személynek nyújtott politikai menedékjog nem jelent akadályt az elfogatóparancs végrehajtásában”.

A volt igazságügyi miniszter szerint politikai nyomásgyakorlásról van szó

Zbigniew Ziobro csütörtök délután a wPolsce24 lengyel konzervatív hírtelevízióban olyan eseteket sorolt, amelyek szerinte az Igazságosság Alap ügyében történő politikai nyomásgyakorlásra utalnak. 

A politikus kilátásba helyezte: lengyelországi kormányváltás esetén elszámoltatják majd azokat a bírókat, akik „kiszolgálják” a jelenlegi kormányt. 

A TV Republika hírtévének Ziobro a pert színjátéknak nevezte, amely során „egyes bírók politikai és bűnügyi tevékenységekbe keveredtek, a jövőbeli büntetlenségükre számítva”.

Borítókép: Zbigniew Ziobro (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

