Itt vannak a Lakatos Márk-botrány legújabb fejleményei

Ha leállítanák az orosz gázt és olajat, Kapitány István és Bujdosó Andrea rengeteget keresne a Shell-részvényein + videó

Az ürömi lakossági fórumon elhangzott beszédéből tett közzé egy rövid részletet a közösségi oldalán Menczer Tamás. A kormánypártok kommunikációs igazgatója arra hívta fel a figyelmet, hogy a Tisza által leigazolt Kapitány István és Bujdosó Andrea az orosz gázról való leválás mellett állnak, mert az nekik jelentős hasznot hozna. Nem így a magyar embereknek – figyelmeztetett a politikus.

Magyar Nemzet
2026. 02. 12. 15:27
„Itt az igazság! Kapitány István és Bujdosó Andrea százmilliókat keres, te meg súlyosan ráfizetsz!” – írta a közösségi oldalán közzétett új videójához Menczer Tamás.

Pilisszántó, 2025. december 4. Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója, a térség fideszes országgyűlési képviselője fórumot tart Pilisszántón a Baross-házban 2025. december 4-én. MTI/Kovács Attila
Menczer Tamás (Fotó: MTI/Kovács Attila)

A kormánypártok kommunikációs igazgatója arra hívta fel a figyelmet, hogy nincs abban semmi meglepő, hogy Magyar Péter pártjának két embere, Kapitány István és Bujdosó Andrea is a Shell vállalattól igazolt a Tiszába.

Emlékeztetett: Kapitány István nyíltan elmondta, hogy az orosz gázról le kell válnia Magyarországnak. Ennek súlyos következményei lennének – figyelmeztetett Menczer Tamás.

Ha nincs orosz földgáz, akkor a rezsi ára háromszoros, és a rezsicsökkentésnek kampó. Ezt jelenti önökre nézve. Önök fizetnek

– fogalmazott a kommunikációs igazgató.

Azt is elmondta, hogy ezen Bujdosó Andrea meg Kapitány István is rengeteget keresne, mert a birtokukban levő Shell-részvények értéke megnőne.

Úgy menne fölfelé a Shell-részvény, hogy nem is látnánk a végét. És ezt akarja a Tisza. Ez a brüsszeli út, Kapitány Istvánnal, Bujdosó Andreával meg a többivel

– jelentette ki Menczer Tamás.

Hozzátette: nem ez az egyetlen alternatíva, mert „van egy magyar út Orbán Viktor vezetésével”.

Borítókép: Bujdosó Andrea, a Tisza Párt fővárosi frakcióvezetője (Fotó: Hatlaczki Balázs)


