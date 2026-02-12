Ha leállítanák az orosz gázt és olajat, Kapitány István és Bujdosó Andrea rengeteget keresne a Shell-részvényein + videó

„Itt az igazság! Kapitány István és Bujdosó Andrea százmilliókat keres, te meg súlyosan ráfizetsz!” – írta a közösségi oldalán közzétett új videójához Menczer Tamás.
A kormánypártok kommunikációs igazgatója arra hívta fel a figyelmet, hogy nincs abban semmi meglepő, hogy Magyar Péter pártjának két embere, Kapitány István és Bujdosó Andrea is a Shell vállalattól igazolt a Tiszába.
Emlékeztetett: Kapitány István nyíltan elmondta, hogy az orosz gázról le kell válnia Magyarországnak. Ennek súlyos következményei lennének – figyelmeztetett Menczer Tamás.
Ha nincs orosz földgáz, akkor a rezsi ára háromszoros, és a rezsicsökkentésnek kampó. Ezt jelenti önökre nézve. Önök fizetnek
– fogalmazott a kommunikációs igazgató.
Azt is elmondta, hogy ezen Bujdosó Andrea meg Kapitány István is rengeteget keresne, mert a birtokukban levő Shell-részvények értéke megnőne.
Úgy menne fölfelé a Shell-részvény, hogy nem is látnánk a végét. És ezt akarja a Tisza. Ez a brüsszeli út, Kapitány Istvánnal, Bujdosó Andreával meg a többivel
– jelentette ki Menczer Tamás.
Hozzátette: nem ez az egyetlen alternatíva, mert „van egy magyar út Orbán Viktor vezetésével”.
