Bujdosó Andrea a Shell-részvényeiről nem szeret beszélni, de az orosz gázról való leválást támogatja+ videó

Bujdosó Andrea még 2021-ben a Shellnél betöltött szerepével büszkélkedett – idézte fel a Hír TV. A csatorna rámutatott, az azóta politikussá avanzsált fővárosi tiszás képviselő friss vagyonnyilatkozatából kiderült: nem járt rosszul az olajipari vállalatnál betöltött pozícióval, ugyanis 12 322 Shell-részvénnyel rendelkezik a mai napig.

Bujdosó Andrea, a Tisza Párt fővárosi frakcióvezetője beszédet mond a párt kongresszusán (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)

A Hír TV Híradójának riportere Bujdosó Andreát kérdezte a részvényeiről. A Tisza Párt országgyűlési képviselőjelöltje először hárítani próbálta a csatorna munkatársának kérdéseit, majd elmondta:

tizenhárom évig dolgozott a Shellnél felső vezetőként, és részvényekben kapta a fizetését.

Ezután pedig – nem meglepő módon – az orosz gázról való leválás előnyéről kezdett beszélni.

A Hír TV emlékeztetett, Kapitány István is lelkes képviselője a Tiszában az orosz gázról való leválásnak. A párt gazdasági és energetikai szakembere elárulta, hogy

amennyiben kormányváltás történik, azon fognak dolgozni, hogy Magyarország leváljon az orosz gázról.

Orbán Viktor országjárásának szentendrei állomásán beszélt arról, hogy ha Brüsszelben nem sikerül a magyarok érdekeit érvényesíteni, akkor a rezsiköltségek évi 250 ezer forint helyett 800 ezer és egymillió forint közé esnek majd. A miniszterelnök hozzátette: ezt bizonyítja a Tisza Pártba érkező londoni lobbista, a multik világából érkező energetikai szakember és bankár is.

Borítókép: Bujdosó Andrea, a Tisza Párt fővárosi frakcióvezetője (Fotó: MTI/Illyés Tibor)