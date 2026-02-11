menczer tamástiszamanfred weberkatonabrüsszel

Menczer Tamás: A Tisza nem tud és nem is akar nemet mondani Brüsszelnek

Brüsszel pénz után katonákat is fog küldeni Ukrajnába – mutatott rá a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója.

Magyar Nemzet
2026. 02. 11. 18:03
Magyar Péter, a Tisza Párt EP-képviselője (b) és Tarr Zoltán, a párt EP-delegációjának vezetője sajtótájékoztatót tart Strasbourgban a júniusi választások eredményeképpen létrejövő Európai Parlament (EP) alakuló ülésének napján, 2024. július 16-án. MTI/Pu
Ursula von der Leyen és Manfred Weber utasítása szerint megszavazta az Európai Parlament a 90 milliárdos hadikölcsönt Ukrajnának – idézte fel Menczer Tamás a Facebook-oldalán. A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója szerint ezzel az a legnagyobb gond, hogy a pénz után katonákat is küldeni fognak.

Budapest, 2025. szeptember 16. Menczer Tamás sajtótájékoztatót tart "Mindenkinek tudnia kell a Tisza-adóról, a Fidesz 4 millió szórólapot visz el a postaládákba" címmel az Országházban 2025. szeptember 16-án. MTI/Hegedüs Róbert
Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

Menczer Tamás bejegyzésében rámutatott:

Brüsszel óriási és visszavonhatatlan lépésekkel halad a katasztrófa felé.

A kormánypárti politikus jelezte, a kölcsön olyan, amit az ember szeret visszakapni. „Ezt a pénzt azt oroszoktól akarják beszedni, de ahhoz az oroszokat le kell győzni. Ehhez meg európai katonákat kell küldeni az ukrán frontra, ezt mindenki tudja. Ha egyáltalán a világ legerősebb atomhatalmát le lehet győzni. Nyilván nem” – szögezte le.

Szóval a pénz után menni fognak a katonák is. Erre »érzékenyítenek« a katonai vezetők, ezért beszél az angol és a francia vezérkari főnök arról, hogy háborúra kell felkészülnünk, és a gyerekeinket is elveszíthetjük. »Áldozatokat kell hoznunk«, ezt mondják, magyarul el kell menni és meg kell halni Ukrajnáért

– mutatott rá Menczer Tamás.

A kommunikációs igazgató hangsúlyozta, Weber, az Európai Néppárt vezetője, Magyar Péter főnöke, elmondta, neki az az „álma”, hogy európai katonák menjenek Ukrajnába, uniós zászlóval az egyenruhájukon.

Emlékeztetett, Orbán Viktor miniszterelnöknek köszönhetően a 90 milliárdos hitelből Magyarország kimaradt, ahogyan a csehek és a szlovákok is. „A háborúból is ki kell maradnunk” – tette hozzá.

A Tisza nem tud nemet mondani Brüsszelnek, és nem is akar

– szögezte le Menczer Tamás, majd hozzátette: ezért csak a Fidesz a biztos választás.

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke, EP-képviselője és Tarr Zoltán, a párt EP-delegációjának vezetője (Fotó: MTI/Purger Tamás)


