Weber háborúról álmodik, Orbán Viktor a békéről – teltház lesz Szombathelyen

„Miközben Manfred Weber arról beszélt, hogy a legnagyobb álma az európai katonák Ukrajnába küldése, Orbán Viktor Szombathelyen folytatja a háborúellenes gyűlését, ahol ismét nézői kérdésekre válaszol” – hívta fel a figyelmet Facebook-oldalán Deák Dániel, a XXI. Század Intézet elemzője.

Orbán Viktor a DPK-n Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály

Az elemző szerint a szombathelyi rendezvény több szempontból is jól mutatja, milyen politikai és társadalmi folyamatok zajlanak jelenleg Magyarországon és Európában. Deák Dániel öt pontban foglalta össze a háborúellenes gyűlések jelentőségét.

Hatalmas az érdeklődés

Elsőként arra mutatott rá, hogy a vidéki helyszíneken rendre hatalmas az érdeklődés: sokkal többen érkeznek, mint amennyien beférnek a sportcsarnokokba, így gyakran több ezer ember marad férőhely nélkül. Ez szerinte egyértelműen jelzi a társadalmi igényt az ilyen jellegű,

Magyarországon eddig példanélküli politikai események iránt.

Második pontként kiemelte az idei évben megújult formátumot. Míg korábban újságírókkal folytatott beszélgetések zajlottak a színpadon, addig idén már közvetlenül a nézők kérdezhetik a miniszterelnököt. Ez az interaktív megoldás a közönséget is bevonja a beszélgetésbe, Orbán Viktor pedig komplex válaszokat ad a külpolitikai és belpolitikai kérdésekre, ami Deák szerint erősíti az államférfi karaktert.

Fokozódik a nyomás Magyarországon

Az elemzés harmadik pontja szerint az élet folyamatosan igazolja a háborúellenes gyűlések aktualitását. Az elmúlt napokban Manfred Weber arról beszélt, hogy az európai katonák Ukrajnába küldése a legnagyobb álma, a NATO holland főtitkára Kijevben hangsúlyozta Ukrajna feltétlen támogatását,

az Európai Bizottság pedig további katonai és pénzügyi forrásokat biztosítana az európai adófizetők pénzéből.

Negyedikként Deák Dániel arra hívta fel a figyelmet, hogy már postázzák a nemzeti petíciót, amelynek kiemelt jelentősége van, mivel fokozódik a nyomás Magyarországon az álláspont megváltoztatására. Ennek kapcsán megjelentek a brüsszeli irányvonalat képviselő Tisza pártban olyan szereplők is, akik nyugati LNG-multiktól érkeztek, ellenzik az orosz energiavásárlást, és véget vetnének a rezsicsökkentésnek. Az elemző szerint a nemzeti petíció sikere és

az április 12-i választás döntő lehet abban, hogy a szuverenista kormány ellen tudjon állni ezeknek a törekvéseknek.

Végül hangsúlyozta: a szombathelyi gyűlésnek helyi politikai jelentősége is van. Bár a várost jelenleg ellenzéki polgármester vezeti, az egyéni körzetek a Fidesz számára nyerhetőek, így a mozgósítás szempontjából is fontos szerepet töltenek be ezek a rendezvények. Ennek megfelelően most is megjelennek a helyi politikai vezetők és véleményformálók, akik felszólalnak a miniszterelnök előtt.