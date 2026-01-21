Rendkívüli

Orbán Viktor: Januári rezsistopot vezetünk be + videó

háborúorosz–ukrán háborúfinanszírozásDeutsch TamásEurópai Parlament

Deutsch Tamás: Szégyenletes döntés az Európai Parlamentben, kilencvenmilliárdos hadikölcsönnel támogatják a háború finanszírozását

Szégyenletes döntés előtt áll az Európai Parlament, amely tovább mélyíti az európai nemzedékek eladósítását és az ukrajnai háború finanszírozását – jelentette ki Deutsch Tamás, a Fidesz–KDNP európai parlamenti delegációvezetője sajtótájékoztatón.

Magyar Nemzet
2026. 01. 21. 14:50
Deutsch Tamás, a Fidesz-KDNP képviselőcsoportjának vezetője Fotó: Martin Bertrand Forrás: Hans Lucas/AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Deutsch Tamás felhívta a figyelmet arra, hogy az Európai Parlament szerdán szavaz arról a jogszabálytervezetről, amely végrehajtja az Európai Tanács döntését: az eddigi, már eurószázmilliárdokban mérhető közös hitelfelvételeken felül további kilencvenmilliárd eurónyi hadikölcsönt nyújtanának Ukrajnának. A politikus szerint a döntés azt jelenti, hogy felelőtlen módon folytatódik a jövő európai nemzedékeinek eladósítása, hiszen a már az ezermilliárd eurós nagyságrendet is meghaladó közös hitelfelvételt újabb kilencvenmilliárd eurós uniós kölcsönnel fejeli meg a „brüsszeli bürokrácia”. 

Deutsch Tamás, a Fidesz európai parlamenti képviselője
Deutsch Tamás, a Fidesz európai parlamenti képviselője Fotó: Oláh Tamás / MTI 

Hangsúlyozta: ez a lépés nem más, mint annak beismerése, hogy az Európai Unió háborúpárti többsége továbbra is az ukrajnai öldöklés finanszírozását kívánja folytatni. Deutsch Tamás úgy fogalmazott: a kilencvenmilliárd eurót fegyverre, lőszerre és az ukrán hadigépezet működtetésére fordítanák, ami kizárólag azt szolgálja, hogy az ukrajnai háború tovább húzódjon. 

Véleménye szerint az uniós háborúpárti többség „homokba dugja a fejét”, és nem hajlandó tudomásul venni azt a nyilvánvaló tényt, hogy az Európai Unió Ukrajna-stratégiája megbukott. A képviselő felidézte: ez a stratégia arra épült, hogy az Oroszországgal szemben bevezetett gazdasági szankciók meggyengítik Moszkvát, és ellehetetlenítik a háború folytatását. 

Ezzel szemben – mondta – a szankciók súlyosabb károkat okoztak az európai nemzetgazdaságoknak, mint Oroszországnak, az energiaárak az egekbe szöktek, és ennek árát az európai családok és vállalkozások fizették meg. Hozzátette: a magyar háztartások mindezt a rezsicsökkentésnek köszönhetően alig vagy egyáltalán nem érzékelték.

Deutsch Tamás szerint a másik alaptétele az volt az uniós Ukrajna-stratégiának, hogy korlátlan pénzügyi és katonai támogatással az ukrán hadsereg képes lesz legyőzni az orosz agresszort. Ezzel szemben – hangsúlyozta – minden mértékadó értékelés szerint az orosz hadigépezet lépésről lépésre halad előre, miközben az ukrán haderő egyre nehezebb katonai helyzetbe kerül, rendkívüli véráldozatok árán.

A fideszes politikus komoly eredménynek nevezte, hogy a békepárti politikát folytató magyar miniszterelnök két másik kormányfővel együtt el tudta érni: Magyarország Csehországgal és Szlovákiával közösen kimaradjon a kilencvenmilliárd eurós hadikölcsönből. Mint mondta, ezzel a magyar kormány érvényre juttatta a magyar emberek elsöprő többségének békeakaratát.

Deutsch Tamás bírálta, hogy az európai döntéshozatal idáig jutott, továbbá azt az uniós háborúpárti többséget is, amelynek – állítása szerint – lelkes és hangos résztvevői a magyarországi ellenzéki pártok, köztük a Tisza Párt és a Demokratikus Koalíció. Kijelentette: az elmúlt években minden, az ukrajnai háború finanszírozását vagy eszkalációját szolgáló európai parlamenti döntést megszavaztak e pártok képviselői. Ezzel szemben a Fidesz–KDNP delegáció következetesen elutasít minden olyan uniós döntést, amely a háború folytatását vagy az öldöklés finanszírozását szolgálja.

Deutsch Tamás szerint a tervezett döntés azért is szégyenteljes, mert szembemegy az európai polgárok akaratával. Állítása szerint az Európai Unió lakosainak 75-80 százaléka elutasítja a háború finanszírozását, és békepárti álláspontot képvisel. Mint mondta, ezt az álláspontot az Európai Parlamentben a békepárti politikusok, az Európai Tanácsban pedig a magyar miniszterelnök képviseli.

A politikus kitért arra is, hogy az Európai Parlament csütörtökön szavaz a Patrióták frakciója által benyújtott bizalmatlansági indítványról Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke ellen. Elmondta: az indítványt azért nyújtották be, mert amíg Ursula von der Leyen hivatalban van, addig a Mercosur-megállapodás folyamatos fenyegetést jelent, és súlyos, szerinte katasztrofális következményekkel járna az európai agrárgazdaságra nézve.

Deutsch Tamás hangsúlyozta: aki valóban ellenzi a Mercosur-megállapodást, annak meg kell vonnia a bizalmat az Európai Bizottság elnökétől. A Fidesz–KDNP delegációja – tette hozzá – támogatta a bizalmatlansági indítvány benyújtását, és meg fogja szavazni Ursula von der Leyen távozását, vállalva, hogy a magyar és az európai gazdák oldalán áll.

A politikus arról is beszélt: az Európai Parlament előtt vannak olyan előterjesztések is, amelyek jogi eljárás megindítását célozzák az Európai Bizottság ellen, mert álláspontjuk szerint a Mercosur-megállapodást szabálytalanul és jogellenesen írták alá és kezdték alkalmazni. Közölte: a Fidesz és a KDNP valamennyi európai parlamenti képviselője mindkét indítványt meg fogja szavazni annak érdekében, hogy az Európai Bíróság döntéséig felfüggesszék a megállapodás alkalmazását.

Borítókép: Deutsch Tamás, a Fidesz európai parlamenti képviselője (Fotó: AFP/Hans Lucas)

add-square Orosz–ukrán háború

Donald Trump kiosztotta az oroszokat és az ukránokat is

Orosz–ukrán háború 20 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekagysejt

Két szürke agysejt

Bayer Zsolt avatarja

Bohár Dani bemutatta, ki is ez a nő valójában.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu