Deutsch Tamás: Szégyenletes döntés az Európai Parlamentben, kilencvenmilliárdos hadikölcsönnel támogatják a háború finanszírozását

Deutsch Tamás felhívta a figyelmet arra, hogy az Európai Parlament szerdán szavaz arról a jogszabálytervezetről, amely végrehajtja az Európai Tanács döntését: az eddigi, már eurószázmilliárdokban mérhető közös hitelfelvételeken felül további kilencvenmilliárd eurónyi hadikölcsönt nyújtanának Ukrajnának. A politikus szerint a döntés azt jelenti, hogy felelőtlen módon folytatódik a jövő európai nemzedékeinek eladósítása, hiszen a már az ezermilliárd eurós nagyságrendet is meghaladó közös hitelfelvételt újabb kilencvenmilliárd eurós uniós kölcsönnel fejeli meg a „brüsszeli bürokrácia”.
Hangsúlyozta: ez a lépés nem más, mint annak beismerése, hogy az Európai Unió háborúpárti többsége továbbra is az ukrajnai öldöklés finanszírozását kívánja folytatni. Deutsch Tamás úgy fogalmazott: a kilencvenmilliárd eurót fegyverre, lőszerre és az ukrán hadigépezet működtetésére fordítanák, ami kizárólag azt szolgálja, hogy az ukrajnai háború tovább húzódjon.
Véleménye szerint az uniós háborúpárti többség „homokba dugja a fejét”, és nem hajlandó tudomásul venni azt a nyilvánvaló tényt, hogy az Európai Unió Ukrajna-stratégiája megbukott. A képviselő felidézte: ez a stratégia arra épült, hogy az Oroszországgal szemben bevezetett gazdasági szankciók meggyengítik Moszkvát, és ellehetetlenítik a háború folytatását.
