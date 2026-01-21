Deutsch Tamás: Szégyenletes döntés az Európai Parlamentben, kilencvenmilliárdos hadikölcsönnel támogatják a háború finanszírozását

Ezzel szemben – mondta – a szankciók súlyosabb károkat okoztak az európai nemzetgazdaságoknak, mint Oroszországnak, az energiaárak az egekbe szöktek, és ennek árát az európai családok és vállalkozások fizették meg. Hozzátette: a magyar háztartások mindezt a rezsicsökkentésnek köszönhetően alig vagy egyáltalán nem érzékelték.

Deutsch Tamás szerint a másik alaptétele az volt az uniós Ukrajna-stratégiának, hogy korlátlan pénzügyi és katonai támogatással az ukrán hadsereg képes lesz legyőzni az orosz agresszort. Ezzel szemben – hangsúlyozta – minden mértékadó értékelés szerint az orosz hadigépezet lépésről lépésre halad előre, miközben az ukrán haderő egyre nehezebb katonai helyzetbe kerül, rendkívüli véráldozatok árán.

A fideszes politikus komoly eredménynek nevezte, hogy a békepárti politikát folytató magyar miniszterelnök két másik kormányfővel együtt el tudta érni: Magyarország Csehországgal és Szlovákiával közösen kimaradjon a kilencvenmilliárd eurós hadikölcsönből. Mint mondta, ezzel a magyar kormány érvényre juttatta a magyar emberek elsöprő többségének békeakaratát.

Deutsch Tamás bírálta, hogy az európai döntéshozatal idáig jutott, továbbá azt az uniós háborúpárti többséget is, amelynek – állítása szerint – lelkes és hangos résztvevői a magyarországi ellenzéki pártok, köztük a Tisza Párt és a Demokratikus Koalíció. Kijelentette: az elmúlt években minden, az ukrajnai háború finanszírozását vagy eszkalációját szolgáló európai parlamenti döntést megszavaztak e pártok képviselői. Ezzel szemben a Fidesz–KDNP delegáció következetesen elutasít minden olyan uniós döntést, amely a háború folytatását vagy az öldöklés finanszírozását szolgálja.