Orbán Viktor: Januári rezsistopot vezetünk be + videó

Brüsszel Davosban is Ukrajna mögé állt

Újabb határozott politikai üzenetet küldött Brüsszel Davosból: Ursula von der Leyen szerint az Európai Unió rendíthetetlenül kiáll Ukrajna mellett, még a háború esetleges további eszkalációja árán is. A Bizottság elnöke a Világgazdasági Fórumon jelentette be, hogy az EU kilencvenmilliárd eurós hadikölcsönnel kívánja megerősíteni Ukrajna katonai és pénzügyi helyzetét a következő években.

Magyar Nemzet
Forrás: Origo2026. 01. 21. 14:32
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnökének szenvedélyes üdvözlése Fotó: Yves Herman Forrás: AFP
Ukrajna mindenek előtt: Ursula von der Leyen davosi beszéde szerint szerint Ukrajnának erőpozícióban kell lennie, ezért döntöttek a gigantikus összegű kölcsön mellett, írta az Origo.

Brüsszel
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke beszédet mond a Világgazdasági Fórum éves ülésén Davosban. Fotó: Anadolu/AFP/Harun Ozalp

Mint fogalmazott:

Ukrajnának erős helyzetben kell lennie. Ezért döntöttünk úgy, hogy 2026-ra és 2027-re kilencvenmilliárd eurós hitelt biztosítunk Ukrajnának. Ezzel a támogatással biztosítjuk, hogy Ukrajna képes legyen megerősíteni védelmét a harctéren, fejleszteni védelmi képességeit, valamint fenntartani az alapvető közszolgáltatásokat.

Az Európai Bizottság elnöke hangsúlyozta, hogy a hitel nem csupán pénzügyi döntés, hanem politikai üzenet is.

Mindenekelőtt ez megerősíti Európa rendíthetetlen elköteleződését Ukrajna biztonsága, védelme és európai jövője mellett.

 

Az orosz vagyon

Davosban Ursula von der Leyen ismét elővette a befagyasztott orosz vagyon kérdését. A bizottsági elnök nyíltan kijelentette, hogy Brüsszel nem tett le ezek felhasználásáról sem.

Ezzel párhuzamosan úgy döntöttünk, hogy tartósan befagyasztjuk az orosz vagyonokat, és fenntartjuk magunknak a jogot azok felhasználására

– fogalmazott. Von der Leyen szerint mindez egyértelmű figyelmeztetés Moszkva számára, de a világ többi részének is üzenetet hordoz.

Ennek egyértelmű figyelmeztetésnek kell lennie Oroszország számára, és üzenetnek a világnak: Európa mindig Ukrajna mellett fog állni.

A davosi bejelentés újabb bizonyítéka annak, hogy Brüsszel továbbra is a konfliktus finanszírozására és katonai támogatására helyezi a hangsúlyt, miközben a béketárgyalások lehetősége háttérbe szorul.

 

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (Fotó: AFP/Yves Herman)



 



 

