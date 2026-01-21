Brüsszel Davosban is Ukrajna mögé állt

Az orosz vagyon

Davosban Ursula von der Leyen ismét elővette a befagyasztott orosz vagyon kérdését. A bizottsági elnök nyíltan kijelentette, hogy Brüsszel nem tett le ezek felhasználásáról sem.

Ezzel párhuzamosan úgy döntöttünk, hogy tartósan befagyasztjuk az orosz vagyonokat, és fenntartjuk magunknak a jogot azok felhasználására

– fogalmazott. Von der Leyen szerint mindez egyértelmű figyelmeztetés Moszkva számára, de a világ többi részének is üzenetet hordoz.

Ennek egyértelmű figyelmeztetésnek kell lennie Oroszország számára, és üzenetnek a világnak: Európa mindig Ukrajna mellett fog állni.

A davosi bejelentés újabb bizonyítéka annak, hogy Brüsszel továbbra is a konfliktus finanszírozására és katonai támogatására helyezi a hangsúlyt, miközben a béketárgyalások lehetősége háttérbe szorul.