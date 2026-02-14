menczer tamástisza pártmagyar péter

Menczer Tamás: Magyar Péter egy zsarolható, fogott ember + videó

A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója a Tisza elnökének drogos házibulijáról beszélt.

2026. 02. 14. 19:30
– Magyar Péter szempontjából valószínűleg az én életem kiszámítható és dögunalom – állapította meg Menczer Tamás balliberális újságíróknak, amikor a Tisza Párt elnökének legújabb botrányáról kérdezték. A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója elmondta, a kormányfő évértékelőjéről ebédelni megy a feleségével, estére pedig színházjegyük van.

Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója (Fotó: MTI/Kovács Attila)

Menczer Tamás közösségi oldalán közzétett videójában feltette a kérdést:

Mennyiben lehet zsarolható egy olyan ember, aki hajnali ötkor, 40 x évesen miniszterelnöknek jelentkezve beesik egy – elmondása szerint – vadidegen lakásba, vadidegen emberek közé, és aztán félrevonul a szobába az állítólag őt zsaroló hölggyel?

Mint arról beszámoltunk, Magyar Péter furcsa beismerő videót tett közzé, amelyben bevallotta, hogy két éve járt egy olyan lakásban, ahol orgia folyt és kábítószert is fogyasztottak, de a Tisza Párt vezetője azt állította, ő egyikben sem vett részt, szexuális kapcsolatot viszont létesített Vogel Evelinnel, aki akkor már nem volt a barátnője.

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: MTI/Vasvári Tamás)


