Rendkívüli

A bal kezében ott volt a sniccer, a jobb kezével ütött – megszólalt lapunknak a megtámadott fideszes aktivista

halálos balesetészak-komáromomlás

Halálos tragédia történt Révkomáromban, leomlott egy épület bejárata

A város egyik legforgalmasabb részén omlott be a tetőszerkezet a felvidéki Révkomáromban. Egy ember meghalt.

Magyar Nemzet
2026. 02. 25. 13:38
EGY EMBER ELVESZTETTE AZ ÉLETÉT, AMIKOR A TETŐ RÉSZÉT A SZOMÁROMŐL A VÁSÁRLÓKÖZPONTBÓL Forrás: Polícia SR - Nitriansky kraj
Borzasztó baleset történt Észak-Komárom (Révkomárom) egyik legforgalmasabb részén, a hatóságok már vizsgálják a történteket. Egy irodaépület tetőszerkezete omlott le teljesen váratlanul, egy ember életét vesztette.

Egy ember életét vesztette a tragédiában. Forrás: Polícia SR

A Kertész utcában található Ügyfélközpont tetőszerkezete omlott össze. A Sziakomarom.sk számolt be elsőként az esetről. Egy ember súlyosan megsérült, az életét nem sikerült megmenteni. Egy másik személyt kórházba szállítottak.

A Kemma cikke szerint a mentőszolgálatok szinte azonnal a helyszínre értek, a tűzoltók, a mentők és a rendőrség is kivonult. Egy mentőhelikopterre is szükség volt. A helyszínt lezárták a helyreállítás és a vizsgálatok idejére. Az okokat egyelőre még keresik, a rendőrök és az építésügyi hatóságok együttes erővel dolgoznak. Olyan hiányosságokat keresnek, mint például szerkezeti gyengeség, karbantartási hiányosság, de más ok is szerepet játszhatott a váratlan balesetben.

 

Borítókép: Fénykép a tragédia helyszínéről (Forrás: Facebook/Polícia SR)

