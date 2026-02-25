Hankó Balázs: Győr tovább erősödik!

„Győr tovább erősödik! Megérkezett a 40 millió forintos támogatás a könyvtár ifjúsági terének megújítására, és újabb 40 millió forinttal segítjük a Győri Nemzeti Színház fejlesztéseit, miközben a Széchenyi István Egyetem innovációs parkja és kollégiumbővítése is új lendületet kap” – olvasható a Hankó Balázs közösségi oldalára feltöltött posztban.
A kultúráért és innovációért felelős miniszter szerint a Széchényi István Egyetem ott van a világ legjobb egyetemei között, benne a legjobb öt százalékban és a nemzetközi rangsorokban is lépked előre.
– Itt az ideje az innovációs park kialakításának és a kollégium bővítésének
– tette hozzá.
