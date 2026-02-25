Rendkívüli

A bal kezében ott volt a sniccer, a jobb kezével ütött – megszólalt lapunknak a megtámadott fideszes aktivista

Hankó Balázs: Győr tovább erősödik!

Negyvenmillió forintos támogatást kapott a győri könyvtár és a Győri Nemzeti Színház, az egyetemi kollégium is bővül.

Forrás: Facebook2026. 02. 25. 14:03
„Győr tovább erősödik! Megérkezett a 40 millió forintos támogatás a könyvtár ifjúsági terének megújítására, és újabb 40 millió forinttal segítjük a Győri Nemzeti Színház fejlesztéseit, miközben a Széchenyi István Egyetem innovációs parkja és kollégiumbővítése is új lendületet kap” – olvasható a Hankó Balázs közösségi oldalára feltöltött posztban.

Gödöllő, 2026. február 20. Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter beszédet mond a kormány és az Élvonal Alapítvány 25 éves stratégiai keretmegállapodásának, és 6 éves finanszírozási szerződésének aláírásán a Gödöllői Királyi Kastélyban 2026. február 20-án. MTI/Máthé Zoltán
Fotó: MTI/Máthé Zoltán

A kultúráért és innovációért felelős miniszter szerint a Széchényi István Egyetem ott van a világ legjobb egyetemei között, benne a legjobb öt százalékban és a nemzetközi rangsorokban is lépked előre.

– Itt az ideje az innovációs park kialakításának és a kollégium bővítésének

– tette hozzá.

 

Borítókép: Hankó Balázs (Fotó: Polyák Attila)

 

