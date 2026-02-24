Hankó Balázs: Nem kérdés, hogy Európa legcsaládbarátabb nemzete mi vagyunk

A kormány számára a családok értéke és érdeke az első, és az ezt megtestesítő magyar családpolitikai intézkedések mintaként szolgálnak a világ azon nemzetei számára, amelyek hasonlóan gondolkodnak ebben a kérdésben – jelentette ki a kultúráért és innovációért felelős miniszter kedden Gödöllőn, a V4 Summit and Pro-Family Summit konferencia szünetében tartott sajtótájékoztatón.

Fotó: MTI/Bodnár Boglárka

Hankó Balázs az esemény jelentőségét méltatva elmondta: a Gödöllői Királyi Kastély a családok értékét bemutató, a családok szerepéről és fontosságáról szóló nemzetközi konferenciának ad otthont, melyen a visegrádi négyek mellett meghívott vendégként részt vesznek a nyugat-balkáni országok, Törökország és az Egyesült Államok családszervezete.

Képviseltetik magukat továbbá a türk államok is, azaz mindazok, akik számára a család a legfontosabb

– tette hozzá. A helyszín és a témaválasztás sem véletlen, hiszen nem kérdés, hogy Európa legcsaládbarátabb nemzete mi vagyunk – fogalmazott. Szavai szerint az elmúlt években Magyarország családpolitikája világhírű lett, köszönhetően annak a több mint harminc intézkedésnek, melyekkel a kormány a magyar családokat támogatja és mellettük kiáll. Kiemelte a személyi jövedelemadó-mentességet, melyet immár a háromgyermekes és a negyven év alatti kétgyermekes édesanyáknak is élethosszan biztosítanak.

Ennek a példa- és modellértékű kezdeményezésnek köszönhetően 2026. január 1-től félmillió édesanya élvez szja-mentességet

– mutatott rá a tárcavezető.

Hozzátette: emellett a megduplázott családi adókedvezmény is olyan egyedi magyar támogatási forma, mely egymillió család anyagi biztonságát erősíti. A családpolitika másik alappillére az otthonhoz jutás támogatása, melynek eredményeként az elmúlt években minden második gyermekes család képes volt önálló otthont teremteni kormányzati segítséggel.

A bölcsődefejlesztési program eközben a család és a munkahely egyensúlyának kialakítását célozza – közölte, felidézve, hogy ennek jegyében a kormány megduplázta a bölcsődei férőhelyek számát.