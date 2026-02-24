Hankó BalázsV4 országokkormány családpolitikaEgyesült Államokmagyar családpolitikacsaládpolitika

Hankó Balázs: Nem kérdés, hogy Európa legcsaládbarátabb nemzete mi vagyunk

A magyar családpolitika világszerte mintaként szolgál.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 02. 24. 17:32
A kormány számára a családok értéke és érdeke az első, és az ezt megtestesítő magyar családpolitikai intézkedések mintaként szolgálnak a világ azon nemzetei számára, amelyek hasonlóan gondolkodnak ebben a kérdésben – jelentette ki a kultúráért és innovációért felelős miniszter kedden Gödöllőn, a V4 Summit and Pro-Family Summit konferencia szünetében tartott sajtótájékoztatón.

Gödöllő, 2026. február 24. Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter a V4 Summit and Pro-Family Summit konferencia szünetében tartott doorstep sajtótájékoztatón a gödöllői királyi kastélyban 2026. február 24-én. MTI/Bodnár Boglárka
Fotó: MTI/Bodnár Boglárka

Hankó Balázs az esemény jelentőségét méltatva elmondta: a Gödöllői Királyi Kastély a családok értékét bemutató, a családok szerepéről és fontosságáról szóló nemzetközi konferenciának ad otthont, melyen a visegrádi négyek mellett meghívott vendégként részt vesznek a nyugat-balkáni országok, Törökország és az Egyesült Államok családszervezete. 

Képviseltetik magukat továbbá a türk államok is, azaz mindazok, akik számára a család a legfontosabb

– tette hozzá. A helyszín és a témaválasztás sem véletlen, hiszen nem kérdés, hogy Európa legcsaládbarátabb nemzete mi vagyunk – fogalmazott. Szavai szerint az elmúlt években Magyarország családpolitikája világhírű lett, köszönhetően annak a több mint harminc intézkedésnek, melyekkel a kormány a magyar családokat támogatja és mellettük kiáll. Kiemelte a személyi jövedelemadó-mentességet, melyet immár a háromgyermekes és a negyven év alatti kétgyermekes édesanyáknak is élethosszan biztosítanak. 

Ennek a példa- és modellértékű kezdeményezésnek köszönhetően 2026. január 1-től félmillió édesanya élvez szja-mentességet

– mutatott rá a tárcavezető.

Hozzátette: emellett a megduplázott családi adókedvezmény is olyan egyedi magyar támogatási forma, mely egymillió család anyagi biztonságát erősíti. A családpolitika másik alappillére az otthonhoz jutás támogatása, melynek eredményeként az elmúlt években minden második gyermekes család képes volt önálló otthont teremteni kormányzati segítséggel.

A bölcsődefejlesztési program eközben a család és a munkahely egyensúlyának kialakítását célozza – közölte, felidézve, hogy ennek jegyében a kormány megduplázta a bölcsődei férőhelyek számát.

Gödöllő, 2026. február 24. Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter (k) a V4 Summit and Pro-Family Summit konferencián a gödöllői királyi kastélyban 2026. február 24-én. Mellette Koncz Zsófia, a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára és Beneda Attila családügyekért felelős helyettes államtitkára. MTI/Bodnár Boglárka
Fotó: MTI/Bodnár Boglárka

Az említett intézkedések sorozatával Magyarország a világon egyedülálló családpolitikát folytat, mely példaként szolgál Európa szívében a családok mellett álló visegrádi országok, de a nyugat-balkáni országok, sőt az Egyesült Államok számára is – mondta, megjegyezve: 

az Egyesült Államok által elindított Trump-számlát is az egyik magyar családtámogatási forma ösztönözte.

Hankó Balázs kitért arra is, hogy a konferencia további részében egyeztetnek a 2020-ban az Egyesült Államok és Magyarország által életre hívott genfi konszenzusról, melynek titkársága jelenleg is Magyarország, és legfontosabb üzenete, hogy a társadalom alapegysége a család. A V4 Summit and Pro-Family Summit konferencia pedig ezeket a családokat kívánja megerősíteni, Donald Trump hivatalba lépését követően immár újra az Egyesült Államokkal szorosan együttműködve – hangsúlyozta a miniszter.

 

Borítókép: Hankó Balázs (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)

 

