Orbán Viktor: Amilyen az adjonisten, olyan a fogadjisten + videó

– Kemény levelet küldött Antonio Costának. Miért volt erre szükség? – szegezték a kérdést Orbán Viktornak a kormányfő közösségi oldalára feltöltött videóban. A miniszterelnök a válaszában rámutatott: az Európai Tanács elnökének ő valójában nagyon is udvarias levelet küldött, ugyanis általában a nemzetközi világban az udvariasság az irányadó. Szerinte az a kérdés, hogy el szabad-e ettől térni, és ő azt a szabályt követi, hogy amilyen az adjonisten, olyan a fogadjisten!

Orbán Viktor levelet küldött António Costának, az Európai Tanács elnökének. Forrás: Facebook

A kormányfő leszögezte, amilyen leveleket küldenek neki, általában olyanokat is kapnak válaszként tőle.

– Ez történt Costa úrral is. Szigorú levet írt, és egy udvarias, de szigorú levet kapott

– jegyezte meg sejtelmesen.

Magyar Péterrel Zelenszkij csak egy újabb nyűgöt vett magára

Videója alatt a kormányfő emlékeztetett arra is, még mindig nem érkezik kőolaj a Barátság kőolajvezetéken. „Zelenszkij zsarolja Magyarországot. Ukránbarát kormányt akar. Azt reméli, a kőolaj blokkolásával ezerforintos benzinárat, gazdasági válságot és politikai zűrzavart idézhet élő, ami kedvezni fog a Tiszának. Szégyen, hogy Magyar Péter és a Tisza Zelenszkij és az ukránok oldalára állt a magyar emberekkel szemben. Zelenszkij csak újabb nyűgöt vesz magára, a választás után majd gondoskodhat a Tiszáról és Magyar Péterről is. Hajrá, magyarok!” – írta a kormányfő Volodimir Zelenszkij ukrán államfőre és a Tisza Párt elnökére célozva.

Ismeretes, az Ukrajnán áthaladó Barátság vezetéken keresztül január vége óta nem érkezik kőolaj sem Magyarországra, sem Szlovákiába. A rendelkezésre álló információk alapján semmi nem indokolja, hogy ne indítsák újra a szállítást, Ukrajna mégsem teszi ezt. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter korábban bejelentette: Magyarország leállítja a dízelolaj szállítását Ukrajna számára, amíg Kijev nem indítja újra a kőolajszállítását országunk irányába, és Szlovákia is hasonlóképpen tesz. A tárcavezető pénteken azt is bejelentette, hogy amíg Zelenszkij nem teljesíti kötelezettségét, Magyarország a kilencvenmilliárd eurós hadikölcsönt is blokkolni fogja az unióban.

Nem véletlen az időzítés

Horváth József lapunknak adott interjújában felhívta a figyelmet arra, hogy a jelenlegi, Magyarországot érintő ukrán lépés – a vezeték elzárása – esetében különösen fontos az időzítés. Szerinte minden jel arra mutat, hogy

néhány héttel a választások előtt egyfajta pánikhangulat kialakítása lehet a cél, elszabaduló árakkal vagy az ellátási bizonytalanság elérésével.

A szakértő szerint ez olyan társadalmi reakciókat válthat ki, amelyek azt sugallják: valakinek rendet kell tennie és meg kell mentenie az országot. – Ezzel egy ukránbarát kormány hatalomra segítése lehet a cél, amire Brüsszelből és Kijevből is érkezhet elvárás – mutatott rá.