A kormány ellen hangolnák a magyar közvéleményt az ukránok a Barátság elzárásával

A Barátság kőolajvezeték elzárása nem más, mint egy hibrid formában megvalósuló hadviselési támadás – erről beszélt lapunknak Horváth József biztonságpolitikai szakértő, a Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet igazgatója. Ismeretes, az Ukrajnán áthaladó Barátság vezetéken keresztül január vége óta nem érkezik kőolaj sem Magyarországra, sem Szlovákiába.

Az orosz kőolajat szállító Barátság csővezeték fogadóállomása Csehországban (Fotó: MTI/EPA/Martin Divisek)

A rendelkezésre álló információk alapján semmi nem indokolja, hogy ne indítsák újra a szállítást, Ukrajna mégsem teszi meg. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a szerdai kormányülés után bejelentette: Magyarország leállítja a dízelolaj szállítását Ukrajna számára, amíg nem indítja újra a kőolajszállítását országunk irányába, és Szlovákia is hasonlóképpen tesz.

Nem véletlen az időzítés

Horváth József felhívta a figyelmet arra, hogy a jelenlegi, Magyarországot érintő ukrán lépés – a vezeték elzárása – esetében különösen fontos az időzítés. Szerinte minden jel arra mutat, hogy

néhány héttel a választások előtt egyfajta pánikhangulat kialakítása lehet a cél, elszabaduló árakkal vagy az ellátási bizonytalanság elérésével.

A szakértő szerint ez olyan társadalmi reakciókat válthat ki, amelyek azt sugallják: valakinek rendet kell tennie és meg kell mentenie az országot. – Ezzel egy ukránbarát kormány hatalomra segítése lehet a cél, amire Brüsszelből és Kijevből is érkezhet elvárás – mutatott rá.

A cél a nyomásgyakorlás

Szerinte mindezt alátámasztja, hogy hazánk az orosz, olcsóbb energiaforrásokról való leválása a háborúpárti országok érdekeit szolgálná. – Egyrészt a brüsszeli uniós vezetését, másrészt a „hajlandók koalícióját”, amelyek szerint nem számít, mennyivel drágább az üzemanyag vagy az ipari energia, ha Oroszországot Ukrajnán keresztül nyomás alá lehet helyezni – magyarázta. Szerinte látható, hogy Nyugat-Európában sok esetben még a saját gazdasági érdekeikkel is szembemennek ezért a célért.

„A fő szempont az, miként lehet Oroszországra nyomást gyakorolni, végső soron akár Putyin elnök megbuktatásának reményében, még akkor is, ha ez a saját állampolgáraik jólétének rovására megy”

– emelte ki.