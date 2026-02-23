Barátság kőolajvezetékBrüsszelUkrajnaTisza Párt

A kormány ellen hangolnák a magyar közvéleményt az ukránok a Barátság elzárásával

A cél a jelenlegi magyar kormány gazdaságpolitikai hitelességének aláásása – így értékelte lapunknak a Barátság kőolajvezeték lezárását Horváth József. A Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet igazgatója szerint az ukrán lépés időzítése sem véletlen: a kormány ellen szeretnék hangolni a magyar közvéleményt, hogy a háború folytatását támogató Tisza Párt jusson hatalomra áprilisban.

Munkatársunktól
2026. 02. 23. 4:45
Fotó: Filip Singer Forrás: MTI/EPA
A Barátság kőolajvezeték elzárása nem más, mint egy hibrid formában megvalósuló hadviselési támadás – erről beszélt lapunknak Horváth József biztonságpolitikai szakértő, a Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet igazgatója. Ismeretes, az Ukrajnán áthaladó Barátság vezetéken keresztül január vége óta nem érkezik kőolaj sem Magyarországra, sem Szlovákiába. 

Az orosz kőolajat szállító Barátság csővezeték fogadóállomása Csehországban (Fotó: Martin Divisek / MTI/EPA)
A rendelkezésre álló információk alapján semmi nem indokolja, hogy ne indítsák újra a szállítást, Ukrajna mégsem teszi meg. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a szerdai kormányülés után bejelentette: Magyarország leállítja a dízelolaj szállítását Ukrajna számára, amíg nem indítja újra a kőolajszállítását országunk irányába, és Szlovákia is hasonlóképpen tesz.

Nem véletlen az időzítés

Horváth József felhívta a figyelmet arra, hogy a jelenlegi, Magyarországot érintő ukrán lépés – a vezeték elzárása – esetében különösen fontos az időzítés. Szerinte minden jel arra mutat, hogy 

néhány héttel a választások előtt egyfajta pánikhangulat kialakítása lehet a cél, elszabaduló árakkal vagy az ellátási bizonytalanság elérésével.

A szakértő szerint ez olyan társadalmi reakciókat válthat ki, amelyek azt sugallják: valakinek rendet kell tennie és meg kell mentenie az országot. – Ezzel egy ukránbarát kormány hatalomra segítése lehet a cél, amire Brüsszelből és Kijevből is érkezhet elvárás – mutatott rá.

A cél a nyomásgyakorlás

Szerinte mindezt alátámasztja, hogy hazánk az orosz, olcsóbb energiaforrásokról való leválása a háborúpárti országok érdekeit szolgálná. – Egyrészt a brüsszeli uniós vezetését, másrészt a „hajlandók koalícióját”, amelyek szerint nem számít, mennyivel drágább az üzemanyag vagy az ipari energia, ha Oroszországot Ukrajnán keresztül nyomás alá lehet helyezni – magyarázta. Szerinte látható, hogy Nyugat-Európában sok esetben még a saját gazdasági érdekeikkel is szembemennek ezért a célért. 

„A fő szempont az, miként lehet Oroszországra nyomást gyakorolni, végső soron akár Putyin elnök megbuktatásának reményében, még akkor is, ha ez a saját állampolgáraik jólétének rovására megy”

– emelte ki.

A kapcsolatok megmaradnak

Magyar Péter politikusainak megszólalásából pedig az derül ki, hogy kormányra kerülésük esetén teljesen kiszolgálnák ezen brüsszeli elit kívánságait. A Tisza Párt egyik igazolása volt Kapitány István, aki a Shell alelnöke volt korábban. A szakértő a politikus kapcsán emlékeztetett: Németországtól Franciaországig találhatunk olyan vezetőket, akik korábban multinacionális cégeknél dolgoztak – ilyen például Friedrich Merz, aki a BlackRock alkalmazásában állt. 

„Azok, akik ilyen közegben szocializálódtak, erős kapcsolati hálót építettek ki, és amikor hatalomra kerülnek, ezeket a kapcsolatokat megőrzik. Sokszor nem látszik, hogy a saját országuk érdekei lennének az elsők, inkább üzleti vagy nemzetközi érdekek jelennek meg”

– mutatott rá.

Horváth József a Barátság kőolajvezeték lezárása kapcsán hangsúlyozta, a mostani események különböző elemeit rendszerben kell szemlélni, amelyből kirajzolódik: egy összehangolt támadásról lehet szó az országgyűlési választások előtt. – Ennek pedig célja a jelenlegi magyar kormány gazdaságpolitikai hitelességének aláásása, a közvélemény kormány ellen hangolása, és végső soron egy Brüsszel-párti kormány hatalomra segítése – összegzett a szakértő.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: MTI/EPA/Filip Singer)

 

