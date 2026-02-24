Hankó BalázsbékeENSZoktatásKőszeg

Hankó Balázs: Kőszegen lesz az új ENSZ-egyetem

A kőszegi Felsőfokú Tanulmányok Intézete ad majd otthont az új egyetemnek.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 02. 24. 11:20
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A kormány és az Országgyűlés döntésének köszönhetően új United Nations University intézmény jön létre Magyarországon – közölte Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter kedden a Facebook-oldalán. 

Forrás: Bartos Gyula /   Facebook

Hankó Balázs a videóban azt mondta: Kőszegen a Felsőfokú Tanulmányok Intézeténél létesül az új ENSZ-egyetem.

Ez azt jelenti, hogy mi, magyarok a világ élvonalában vagyunk. Mi, magyarok egyetemeink által olyan nemzetközi együttműködésekre vagyunk képesek, mint itt Kőszegen a Felsőfokú Tanulmányok Intézete, amely a béke és a biztonság vonatkozásában egy új ENSZ-egyetemet hoz létre 

– fogalmazott.

Hangsúlyozta, hogy a kormány számára a béke a legfontosabb, és mi, magyarok itt Európa szívében a Nyugatot és a Keletet kötjük össze egymással. Ezt kedden egy téli egyetemi rendezvénnyel ünneplik meg, ahol a világ vezető oktatói, magyar kutatói vesznek részt a béke és a biztonság témájában – tudatta.

Borítókép: Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter (Fotó: MTI/Kovács Attila)


További játékainkhoz kattintson ide!

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Odrobina Kristóf
idezojelekháború

Leleplezték Putyin tervét, erre biztosan nem számított senki

Odrobina Kristóf avatarja

Igazi zseniket képeznek ki az EU központjában!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu