Szijjártó Péter Facebook-oldalán osztott meg egy közös fotót, amelyen Orbán Viktor miniszterelnökkel és Lázár János építési és közlekedési miniszterrel szerepel.
Szijjártó Péter: Csak a Fidesz!
Egyetlen, tömör mondattal küldött egyértelmű politikai üzenetet közösségi oldalán Szijjártó Péter: „Csak a Fidesz!” A külgazdasági és külügyminiszter egy közös fotót is megosztott Orbán Viktor miniszterelnökkel és Lázár János építési és közlekedési miniszterrel.
A képhez rövid, tömör üzenetet fűzött:
„Csak a Fidesz!”
Borítókép: Szijjártó Péter (Fotó: MTI)
