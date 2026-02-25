Rendkívüli

A bal kezében ott volt a sniccer, a jobb kezével ütött – megszólalt lapunknak a megtámadott fideszes aktivista

Szijjártó PéterFideszLázár JánosFacebookOrbán Viktor

Szijjártó Péter: Csak a Fidesz!

Egyetlen, tömör mondattal küldött egyértelmű politikai üzenetet közösségi oldalán Szijjártó Péter: „Csak a Fidesz!” A külgazdasági és külügyminiszter egy közös fotót is megosztott Orbán Viktor miniszterelnökkel és Lázár János építési és közlekedési miniszterrel.

Magyar Nemzet
2026. 02. 25. 14:45
Szijjártó Péter (Fotó: MTI)
Szijjártó Péter Facebook-oldalán osztott meg egy közös fotót, amelyen Orbán Viktor miniszterelnökkel és Lázár János építési és közlekedési miniszterrel szerepel.

A képhez rövid, tömör üzenetet fűzött: 

„Csak a Fidesz!”

