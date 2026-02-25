„Ukrajna uniós csatlakozása nem a békét vinné el Ukrajnába, hanem a háborút hozná el Európába”

Ukrajna csatlakozása nem a békét vinné el Ukrajnába, hanem a háborút hozná el Európába

– hangsúlyozta Bóka János.

Jelezte: bár Magyarország többször is kérte, nem zajlott érdemi vita az uniós intézményekben Ukrajna esetleges csatlakozásának következményeiről, holott a lépés „beláthatatlan biztonsági, gazdasági és költségvetési hatásokkal” járna.

A miniszter hangsúlyozta: szomszédunkban esztelen öldöklés zajlik, amely százezrek életét követeli, és milliókat tesz földönfutóvá, nemzedékek alatt sem begyógyuló sebeket okoz, ezért alapvető erkölcsi kötelesség megtenni mindent, hogy a vérontás a lehető leghamarabb véget érjen.

Felidézte: Magyarország kormánya a kezdetektől fogva a béke mellett állt, minden, a siker valódi eséllyel kecsegtető kezdeményezést támogatott, és maga is aktív szerepet vállalt a béke elősegítésében, a diplomáciai kezdeményezések támogatása mellett a Béketanácshoz való csatlakozással is.

Az Európai Unió nem ezt az utat választotta; a háború első napjaitól kezdve annak kiterjesztésén, sőt globalizálásán és eszkalációján dolgozott az Egyesült Államok demokrata adminisztrációjával szoros együttműködésben – mondta Bóka János. Hozzátette, „Brüsszel gyakorlatilag hadviselő félként viselkedett és viselkedik ma is”, Európa pedig „kényszerpályára került, és folyamatosan szenvedi ennek egyre súlyosabb hátrányos következményeit”.

Magyarország egymaga nem képes az EU sorsrontó politikáját megváltoztatni, de arra képesek vagyunk, és vállaljuk is, hogy az egyhangúságot igénylő döntések során megakadályozzuk a történelmi súlyú tévedéseket”.

A tárcavezető ezek között említette Ukrajna uniós felvételét vagy azt, hogy a szomszédos ország támogatása érdekében „generációkat adósítsunk el”. Jelezte: Magyarország nem vesz részt az Ukrajnának adandó kilencvenmilliárd eurós hitelfelvételben, nem finanszíroz katonai támogatást, valamint mentességet ért el a szankciós intézkedések alól.

Kiemelte: a pragmatikus energiapolitika eredményeként tartható fenn a rezsicsökkentés, a konnektivitási politika eredményeként döntenek rekordokat az országba érkező amerikai és kínai befektetések.

Bóka János megemlítette: az uniós intézmények 2022 óta minden prioritást felülíró céllá tették Ukrajna pénzügyi és katonai támogatását, 19 szankciós csomagot fogadtak el, és Ukrajnának több mint 193 milliárd eurót fizettek ki ez idő alatt.

Hozzátette: Ukrajnának csak akkor kellene visszafizetnie ezeket a hiteleket, ha kártérítést kap Oroszországtól, ám csekély az esélye egy ilyen jóvátételnek. Megemlítette: a 2034-ig tartó uniós költségvetés jelentős és rugalmas támogatást nyújtana Ukrajnának, a hiteleknél sem időbeni, sem összegszerű korlát nem állna fenn.

Bóka János közlése szerint nagységrendileg 360 milliárd eurónál nagyobb összeget kapna Ukrajna a következő hétéves uniós költségvetésből. Hangsúlyozta: a 800 milliárd dolláros ukrán jóléti terv a magyaroktól családonként 1,4 millió forintos terhet jelent.

Bóka János azt is hangsúlyozta: Kijev napokkal a háború kitörése után uniós tagságért folyamodott, ám Magyarország a kezdetektől kifogásolta, hogy az eljárást érdemalapú megközelítés helyett kizárólag geopolitikai megfontolások vezérlik, és az eljárás során nem tartják tiszteletben a konszenzus politikai követelményét. Hozzátette: az uniós védelmi szolidaritási klauzula alapján a tagállamoknak minden segítséget és támogatást meg kellene adniuk a külső támadást elszenvedő tagnak, az európai intézmények pedig megkezdték ennek a kitételnek olyan átértelmezését, ami az EU-t a NATO-hoz hasonló szövetséggé formálná.