Brutális esemény rázta meg az amerikai várost

A Pierce megyei seriff hivatalának közlése szerint kedden reggel 8 óra 40 perckor kapták a riasztást a Tacoma északnyugati részén fekvő Key-félsziget egy zsákutcájából, hogy egy 32 éves férfi megsértette a távolságtartási végzést.

Megszerezték a végzés másolatát, de kiderült, hogy az érvénytelen, mert nem kézbesítették a férfinak, ezért a seriff helyettesei elindultak a helyszínre, hogy átadják neki. Útközben azonban már arról értesítették őket, hogy a férfi a ház előtt embereket késelt meg. Pár perccel később a seriff első helyettese ért először a helyszínre, és lelőtte a gyanúsítottat.