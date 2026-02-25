Egy késes támadó négy embert sebesített meg halálosan a Washington állambeli Tacomában, mielőtt egy helyszínre érkező seriffhelyettes lelőtte – közölték kedden a helyi hatóságok.
Brutális esemény rázta meg az amerikai várost
Halálos késelés rázta meg a Washington állambeli Tacomát. Egy 32 éves férfi négy embert ölt meg, őt a helyszínre érkező seriffhelyettes lőtte le.
A Pierce megyei seriff hivatalának közlése szerint kedden reggel 8 óra 40 perckor kapták a riasztást a Tacoma északnyugati részén fekvő Key-félsziget egy zsákutcájából, hogy egy 32 éves férfi megsértette a távolságtartási végzést.
Megszerezték a végzés másolatát, de kiderült, hogy az érvénytelen, mert nem kézbesítették a férfinak, ezért a seriff helyettesei elindultak a helyszínre, hogy átadják neki. Útközben azonban már arról értesítették őket, hogy a férfi a ház előtt embereket késelt meg. Pár perccel később a seriff első helyettese ért először a helyszínre, és lelőtte a gyanúsítottat.
További Külföld híreink
A támadó a helyszínen életét vesztette – számolt be róla a Pierce megyei erőszakos bűncselekményekkel foglalkozó nyomozócsoport szóvivője. A megkéselt áldozatok közül hárman a helyszínen életüket vesztették, egy személy pedig a kórházba szállítás közben halt meg.
Borítókép: Illusztráció: Tetthely (Fotó: AFP)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Magyar Péter pártja ismét bebizonyította, hogy nem tud nemet mondani Brüsszelnek
A háborúpárti vezetők Kijevbe utaztak, az Európai Parlament pedig beszédes állásfoglalást adott ki.
Zelenszkij elszabadult, európai ország ellen indítana háborút
Az ukrán elnök szerint az itt található, oroszokat segítő katonai infrastruktúra legitim célpont lenne.
Az ukrán kényszersorozók civileket ölnek
Apa és fia állt ellen a kényszerítésnek.
Ukrán elemző is elismerte: Magyar Péter Ukrajna oldalára fog állni + videó
De a választásokig nem beszélhet erről nyíltan.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Magyar Péter pártja ismét bebizonyította, hogy nem tud nemet mondani Brüsszelnek
A háborúpárti vezetők Kijevbe utaztak, az Európai Parlament pedig beszédes állásfoglalást adott ki.
Zelenszkij elszabadult, európai ország ellen indítana háborút
Az ukrán elnök szerint az itt található, oroszokat segítő katonai infrastruktúra legitim célpont lenne.
Az ukrán kényszersorozók civileket ölnek
Apa és fia állt ellen a kényszerítésnek.
Ukrán elemző is elismerte: Magyar Péter Ukrajna oldalára fog állni + videó
De a választásokig nem beszélhet erről nyíltan.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!