Brutális esemény rázta meg az amerikai várost

Halálos késelés rázta meg a Washington állambeli Tacomát. Egy 32 éves férfi négy embert ölt meg, őt a helyszínre érkező seriffhelyettes lőtte le.

Magyar Nemzet
2026. 02. 25. 9:23
Illusztráció: Tetthely Forrás: AFP
Egy késes támadó négy embert sebesített meg halálosan a Washington állambeli Tacomában, mielőtt egy helyszínre érkező seriffhelyettes lelőtte – közölték kedden a helyi hatóságok.

Brutális esemény rázta meg Tacoma városát (Fotó: AFP)

A Pierce megyei seriff hivatalának közlése szerint kedden reggel 8 óra 40 perckor kapták a riasztást a Tacoma északnyugati részén fekvő Key-félsziget egy zsákutcájából, hogy egy 32 éves férfi megsértette a távolságtartási végzést.

Megszerezték a végzés másolatát, de kiderült, hogy az érvénytelen, mert nem kézbesítették a férfinak, ezért a seriff helyettesei elindultak a helyszínre, hogy átadják neki. Útközben azonban már arról értesítették őket, hogy a férfi a ház előtt embereket késelt meg. Pár perccel később a seriff első helyettese ért először a helyszínre, és lelőtte a gyanúsítottat. 

A támadó a helyszínen életét vesztette – számolt be róla a Pierce megyei erőszakos bűncselekményekkel foglalkozó nyomozócsoport szóvivője. A megkéselt áldozatok közül hárman a helyszínen életüket vesztették, egy személy pedig a kórházba szállítás közben halt meg.

Borítókép: Illusztráció: Tetthely (Fotó: AFP)

