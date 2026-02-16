NATO-országban zuhant le egy F–16-os vadászgép + videó

Lezuhant egy harci repülőgép Törökország nyugati részén szerdára virradóra, a pilóta életét vesztette – közölték hivatalos források. Az F–16-os roncsait egy autópálya mellett találták meg.
A védelmi minisztérium tájékoztatása szerint a gép kedd este, a Balikesir tartományban található légibázisról szállt fel, és nem sokkal éjfél után vesztették el vele a kapcsolatot. Ezt követően azonnal megkezdték a keresést.
