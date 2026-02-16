TörökországF16baleset

NATO-országban zuhant le egy F–16-os vadászgép + videó

Törökországban lezuhant egy vadászgép, a pilóta pedig életét vesztette a balesetben. Az F–16-os roncsait egy autópálya mellett találták meg, a baleset körülményeit pedig vizsgálják.

Magyar Nemzet
2026. 02. 25. 8:51
Fotó: GIUSEPPE CACACE Forrás: AFP
Lezuhant egy harci repülőgép Törökország nyugati részén szerdára virradóra, a pilóta életét vesztette – közölték hivatalos források. Az F–16-os roncsait egy autópálya mellett találták meg. 

Az F16-os pilótája meghalt a balesetben
Az F–16-os pilótája meghalt a balesetben (Fotó: AFP/Giuseppe Cacace)

A védelmi minisztérium tájékoztatása szerint a gép kedd este, a Balikesir tartományban található légibázisról szállt fel, és nem sokkal éjfél után vesztették el vele a kapcsolatot. Ezt követően azonnal megkezdték a keresést.

A Hürriyet című török lap úgy tudja, a gép roncsait az Isztambult Izmirrel összekötő autópálya mellett találták meg. A szerencsétlenség okát vizsgálják.

Borítókép: Egy F–16-os vadászgép egy légibemutatón (Fotó: AFP)

