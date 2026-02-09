Ukrajna átfogó fejlesztési programot hirdetett meg a légierő megerősítésére. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök bejelentése szerint a nyugati partnerekkel kötött megállapodások eredményeként összesen 250 korszerű vadászgép érkezhet az országba. A döntés hátterében az állhat, hogy az F–16-os állomány jelentős veszteségeket szenvedett el és a rendelkezésre álló készlet mára kimerülhetett, noha a nyugati szövetségesek – köztük Belgium, Dánia, Hollandia és Norvégia – több tucat F–16-ost adtak át Ukrajnának – írja az RBC.
Zelenszkij magyarázkodik: valami nem stimmel az F–16-osok körül + videó
Ukrajna nagyszabású légierő-fejlesztési programot indít, amelynek célja a harci repülőgépek állományának bővítése. Volodimir Zelenszkij bejelentette, hogy a nyugati partnerekkel kötött megállapodások alapján 250 darab korszerű vadászgép – köztük Gripenek és Rafale-ok – érkezhetnek az országba. A lépés hátterében az állhat, hogy az ukrán hadsereg lassan kifogy az F–16-os harci gépekből.
Zelenszkij bejelentése szerint Ukrajna konkrét megállapodásokkal rendelkezik svéd Gripen és francia Rafale típusú gépek átvételéről: 150 Gripen és 100 Rafale beszerzéséről van szó, közli az Origo. Zelenszkij úgy fogalmazott, ezek a világ legkorszerűbb harci repülői közé tartoznak, miközben F–16-os vadászgépek is szerepelnek az ukrán légierő állományában. Hozzátette, hogy a háború lezárását követően a polgári légiközlekedés újjáépítését és bővítését is tervezik, jelenleg azonban a háborús erőfeszítésekre koncentrálnak.
F–16-osok az orosz támadások célpontjában
Az orosz hadsereg sorra lövi ki az ukrán F–16-os vadászgépeket. A TASZSZ szerint az orosz katonák kifejezetten motiváltak az ukrán gépek megsemmisítésében, a Fores vállalat pénzjutalmat is felajánlott az első F–16-os lelövéséért a hadműveleti térségben, ami tavaly májusban meg is történt. Tavaly július végén egy újabb F–16-os zuhant le egy orosz légitámadás elhárítása közben.
További Külföld híreink
Idén januárban egy Sz–300-as légvédelmi rendszer lelőtt egy F–16-ost, az esetről felvétel is készült.
További Külföld híreink
Január végén olyan videó is nyilvánosságra került, amelyen egy orosz drón egy F–16-os makettjét semmisíti meg. A felvételt az orosz védelmi minisztérium Rubikon központja tette közzé a Telegramon.
Zelenszkij már 2025 októberében beszélt egy nagyszabású légierő-fejlesztési programról, amely 250 modern harci gép – F–16-osok, Gripenek és Rafalék – hadrendbe állítását célozza. Ugyanebben a hónapban az ukrán elnök Svédországba látogatott, ahol Ulf Kristersson miniszterelnökkel tárgyalt, és egy olyan szándéknyilatkozat született, amely 100–150 vadászgép beszerzését irányozza elő. November 17-én Zelenszkij és Emmanuel Macron francia elnök is aláírt egy megállapodást Ukrajna légierejének és légvédelmének jelentős megerősítéséről, decemberben pedig az ukrán elnök Eric Trappierrel, a Rafale vadászgépeket gyártó cég vezérigazgatójával egyeztetett.
Borítókép: Ukrajna kifogyhatott a szövetségesektől kapott vadászgépekből (Fotó: AFP)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Itt a bizonyíték: Ukrajnának Magyar Péter a belépő az EU-ba
Ha a Tiszán múlik, már jövőre itt lenne Ukrajna a nyakunkon.
Ukrán elemző buktatta le Magyar Pétert
Brüsszeli kormányt akarnak az ukránok.
Kárpátalja megszenvedi a háborút, áramszünetek és a toborzók miatt is bajban az emberek
Az emberek nem akarnak meghalni a fronton.
A jobboldali lengyelek jobban bíznak az USA-ban, mint Brüsszelben
Pártpreferencia szerint más-más szövetségesre számítanak a bajban.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Itt a bizonyíték: Ukrajnának Magyar Péter a belépő az EU-ba
Ha a Tiszán múlik, már jövőre itt lenne Ukrajna a nyakunkon.
Ukrán elemző buktatta le Magyar Pétert
Brüsszeli kormányt akarnak az ukránok.
Kárpátalja megszenvedi a háborút, áramszünetek és a toborzók miatt is bajban az emberek
Az emberek nem akarnak meghalni a fronton.
A jobboldali lengyelek jobban bíznak az USA-ban, mint Brüsszelben
Pártpreferencia szerint más-más szövetségesre számítanak a bajban.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!