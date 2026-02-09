Zelenszkij magyarázkodik: valami nem stimmel az F–16-osok körül + videó

Zelenszkij bejelentése szerint Ukrajna konkrét megállapodásokkal rendelkezik svéd Gripen és francia Rafale típusú gépek átvételéről: 150 Gripen és 100 Rafale beszerzéséről van szó, közli az Origo. Zelenszkij úgy fogalmazott, ezek a világ legkorszerűbb harci repülői közé tartoznak, miközben F–16-os vadászgépek is szerepelnek az ukrán légierő állományában. Hozzátette, hogy a háború lezárását követően a polgári légiközlekedés újjáépítését és bővítését is tervezik, jelenleg azonban a háborús erőfeszítésekre koncentrálnak.

F–16-osok az orosz támadások célpontjában

Az orosz hadsereg sorra lövi ki az ukrán F–16-os vadászgépeket. A TASZSZ szerint az orosz katonák kifejezetten motiváltak az ukrán gépek megsemmisítésében, a Fores vállalat pénzjutalmat is felajánlott az első F–16-os lelövéséért a hadműveleti térségben, ami tavaly májusban meg is történt. Tavaly július végén egy újabb F–16-os zuhant le egy orosz légitámadás elhárítása közben.