orosz-ukrán háborúF-16Zelenszkij

Zelenszkij magyarázkodik: valami nem stimmel az F–16-osok körül + videó

Ukrajna nagyszabású légierő-fejlesztési programot indít, amelynek célja a harci repülőgépek állományának bővítése. Volodimir Zelenszkij bejelentette, hogy a nyugati partnerekkel kötött megállapodások alapján 250 darab korszerű vadászgép – köztük Gripenek és Rafale-ok – érkezhetnek az országba. A lépés hátterében az állhat, hogy az ukrán hadsereg lassan kifogy az F–16-os harci gépekből.

Magyar Nemzet
2026. 02. 09. 12:52
Ukrajna kifogyhatott a szövetségesektől kapott vadászgépekből Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ukrajna átfogó fejlesztési programot hirdetett meg a légierő megerősítésére. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök bejelentése szerint a nyugati partnerekkel kötött megállapodások eredményeként összesen 250 korszerű vadászgép érkezhet az országba. A döntés hátterében az állhat, hogy az F–16-os állomány jelentős veszteségeket szenvedett el és a rendelkezésre álló készlet mára kimerülhetett, noha a nyugati szövetségesek – köztük Belgium, Dánia, Hollandia és Norvégia – több tucat F–16-ost adtak át Ukrajnának – írja az RBC.

Zelenszkij bejelentette, hogy Ukrajna a világ legmodernebb vadászgépeiből 250 darabot fog kapni
 Zelenszkij bejelentette, hogy Ukrajna a világ legmodernebb vadászgépeiből 250 darabot fog kapni
Fotó: AFP

Zelenszkij bejelentése szerint Ukrajna konkrét megállapodásokkal rendelkezik svéd Gripen és francia Rafale típusú gépek átvételéről: 150 Gripen és 100 Rafale beszerzéséről van szó, közli az Origo. Zelenszkij úgy fogalmazott, ezek a világ legkorszerűbb harci repülői közé tartoznak, miközben F–16-os vadászgépek is szerepelnek az ukrán légierő állományában. Hozzátette, hogy a háború lezárását követően a polgári légiközlekedés újjáépítését és bővítését is tervezik, jelenleg azonban a háborús erőfeszítésekre koncentrálnak.

F–16-osok az orosz támadások célpontjában

Az orosz hadsereg sorra lövi ki az ukrán F–16-os vadászgépeket. A TASZSZ szerint az orosz katonák kifejezetten motiváltak az ukrán gépek megsemmisítésében, a Fores vállalat pénzjutalmat is felajánlott az első F–16-os lelövéséért a hadműveleti térségben, ami tavaly májusban meg is történt. Tavaly július végén egy újabb F–16-os zuhant le egy orosz légitámadás elhárítása közben.

Idén januárban egy Sz–300-as légvédelmi rendszer lelőtt egy F–16-ost, az esetről felvétel is készült.


Január végén olyan videó is nyilvánosságra került, amelyen egy orosz drón egy F–16-os makettjét semmisíti meg. A felvételt az orosz védelmi minisztérium Rubikon központja tette közzé a Telegramon. 

Zelenszkij már 2025 októberében beszélt egy nagyszabású légierő-fejlesztési programról, amely 250 modern harci gép – F–16-osok, Gripenek és Rafalék – hadrendbe állítását célozza. Ugyanebben a hónapban az ukrán elnök Svédországba látogatott, ahol Ulf Kristersson miniszterelnökkel tárgyalt, és egy olyan szándéknyilatkozat született, amely 100–150 vadászgép beszerzését irányozza elő. November 17-én Zelenszkij és Emmanuel Macron francia elnök is aláírt egy megállapodást Ukrajna légierejének és légvédelmének jelentős megerősítéséről, decemberben pedig az ukrán elnök Eric Trappierrel, a Rafale vadászgépeket gyártó cég vezérigazgatójával egyeztetett.

Borítókép: Ukrajna kifogyhatott a szövetségesektől kapott vadászgépekből (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bogár László
idezojelekamerika

Mi mennyi?

Bogár László avatarja

A Nyugat globális uralmi struktúrái egy olyan elhúzódó „anyag-világháborúval” kénytelenek szembenézni, amelyben a FIRE és a Big Tech szimbolikus „fegyverei” már nem biztos, hogy elégségesek lesznek.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu