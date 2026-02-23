balesetrendőrségmotorosrészeg sofőr

Részeg ámokfutó tarolt Székesfehérváron + videó

Ittasan sodort el egy motorost, majd megállás nélkül továbbhajtott egy 28 éves férfi Székesfehérváron. Nem ez volt az egyetlen baleset, amelyet rövid időn belül okozott a városban.

Magyar Nemzet
2026. 02. 23. 12:53
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Másnap tett feljelentést a motoros, akit egy Mazda sodort el Székesfehérváron. A nyomozás során kiderült: az ittas sofőr több balesetet is okozott rövid időn belül - derül ki a Bors cikkéből

Részeg ámokfutás Székesfehérváron Fotó: Fejér vármegyei rendőrség

A Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint 2026. február 16-án délelőtt érkezett bejelentés egy székesfehérvári balesetről. A sértett arról számolt be, hogy 

az előző este a Palotai úton egy Mazda típusú személyautó nekiütközött a járművének, majd a sofőr megállás és adatai hátrahagyása nélkül elhagyta a helyszínt. 

A történtek tisztázásában döntő szerepe volt egy szemtanúnak, aki felírta a rendszámot – írja a a Fejér vármegyei hírportál

A rendőrök azonnal vizsgálni kezdték az ügyet, és a kamerafelvételek elemzése során kiderült: nem ez volt az egyetlen baleset, amely a Mazdához köthető. 

Röviddel korábban ugyanaz az autó elsodort egy segédmotoros kerékpárost is. 

A motoros az ütközés következtében elesett, a sofőr azonban segítségnyújtás nélkül továbbhajtott. Később a motoros is bejelentést tett, így a hatóságok teljes képet kaptak az eseményekről. 

Az elkövetőt a rendőrség a munkahelyén tervezte elkapni, de útközben meglátták az autót velük szemben haladni. Ekkor állították meg, és végeztettek vele alkoholtesztet, amely pozitív eredményt mutatott. A 28 éves férfiról így bebizonyosodott: ittas állapotban vezetett.

A rendőrség az ügyben szabálysértési és büntetőeljárást indított.

Borítókép: Ittas sofőrt kaptak el a rendőrök (fotó: Rendőrség)

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Nógrádi György
idezojelekmünchen

München után sincs előrelépés

Nógrádi György avatarja

AZ ELMÚLT HÉT ESEMÉNYEI – A védelmi kiadások drasztikus emelésével az uniós lakosság egyre kisebb része ért egyet.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu