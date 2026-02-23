Részeg ámokfutó tarolt Székesfehérváron + videó

Másnap tett feljelentést a motoros, akit egy Mazda sodort el Székesfehérváron. A nyomozás során kiderült: az ittas sofőr több balesetet is okozott rövid időn belül - derül ki a Bors cikkéből.
A Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint 2026. február 16-án délelőtt érkezett bejelentés egy székesfehérvári balesetről. A sértett arról számolt be, hogy
az előző este a Palotai úton egy Mazda típusú személyautó nekiütközött a járművének, majd a sofőr megállás és adatai hátrahagyása nélkül elhagyta a helyszínt.
A történtek tisztázásában döntő szerepe volt egy szemtanúnak, aki felírta a rendszámot – írja a a Fejér vármegyei hírportál.
A rendőrök azonnal vizsgálni kezdték az ügyet, és a kamerafelvételek elemzése során kiderült: nem ez volt az egyetlen baleset, amely a Mazdához köthető.
Röviddel korábban ugyanaz az autó elsodort egy segédmotoros kerékpárost is.
A motoros az ütközés következtében elesett, a sofőr azonban segítségnyújtás nélkül továbbhajtott. Később a motoros is bejelentést tett, így a hatóságok teljes képet kaptak az eseményekről.
Az elkövetőt a rendőrség a munkahelyén tervezte elkapni, de útközben meglátták az autót velük szemben haladni. Ekkor állították meg, és végeztettek vele alkoholtesztet, amely pozitív eredményt mutatott. A 28 éves férfiról így bebizonyosodott: ittas állapotban vezetett.
A rendőrség az ügyben szabálysértési és büntetőeljárást indított.
Borítókép: Ittas sofőrt kaptak el a rendőrök (fotó: Rendőrség)
