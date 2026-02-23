Részeg ámokfutó tarolt Székesfehérváron + videó

Másnap tett feljelentést a motoros, akit egy Mazda sodort el Székesfehérváron. A nyomozás során kiderült: az ittas sofőr több balesetet is okozott rövid időn belül - derül ki a Bors cikkéből.

Részeg ámokfutás Székesfehérváron Fotó: Fejér vármegyei rendőrség

A Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint 2026. február 16-án délelőtt érkezett bejelentés egy székesfehérvári balesetről. A sértett arról számolt be, hogy

az előző este a Palotai úton egy Mazda típusú személyautó nekiütközött a járművének, majd a sofőr megállás és adatai hátrahagyása nélkül elhagyta a helyszínt.

A történtek tisztázásában döntő szerepe volt egy szemtanúnak, aki felírta a rendszámot – írja a a Fejér vármegyei hírportál.

A rendőrök azonnal vizsgálni kezdték az ügyet, és a kamerafelvételek elemzése során kiderült: nem ez volt az egyetlen baleset, amely a Mazdához köthető.

Röviddel korábban ugyanaz az autó elsodort egy segédmotoros kerékpárost is.

A motoros az ütközés következtében elesett, a sofőr azonban segítségnyújtás nélkül továbbhajtott. Később a motoros is bejelentést tett, így a hatóságok teljes képet kaptak az eseményekről.

Az elkövetőt a rendőrség a munkahelyén tervezte elkapni, de útközben meglátták az autót velük szemben haladni. Ekkor állították meg, és végeztettek vele alkoholtesztet, amely pozitív eredményt mutatott. A 28 éves férfiról így bebizonyosodott: ittas állapotban vezetett.

A rendőrség az ügyben szabálysértési és büntetőeljárást indított.

Borítókép: Ittas sofőrt kaptak el a rendőrök (fotó: Rendőrség)