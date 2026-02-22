A Hortobágy–Berettyó-főcsatornában landolt egy Tesla – a sofőr nem emlékszik semmire

Egy Tesla szombaton délután merült el a 4-es főút mellett levő Hortobágy–Berettyó-főcsatornában – idézte fel a balesetet a Haon.hu, amely a baleset legújabb fejleményeiről is tudósított.

Tűzoltók mentik az elmerült járművet. Forrás: Haon.hu/Tóth Imre

Mint írták, a vasárnap délelőtt kezdték meg a tűzoltók a jármű mentését, a műveletnél a sofőr is jelen volt.

Sok mindenre nem emlékszem, az egyik pillanatban megelőzött egy autó, a másik pillanatban pedig már a folyó túlpartján voltam, nekifordulva a partnak. Megfogtam egy faágat, kinyílt az autó, és én csak kiléptem a járműből

– mesélte a férfi, aki elmondása szerint rosszul lett. Azt is elárulta, hogy tulajdonképpen az autónak köszönheti az életét, mert az elektromos jármű különböző hangjelzésekkel jelezte, hogy éppen víz alatt „halad”.

A Tesla nem süllyedt el azonnal, sokáig még a víz felszínén lebegett

A Tesla nem süllyedt el azonnal, sokáig még a víz felszínén lebegett