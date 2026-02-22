honvédelmi minisztériumböröndi gáborlynxhonvédség

Keletre tartanak a honvédség Lynxjei

Újabb mérföldkőhöz érkezik a Magyar Honvédség modernizációja: a hódmezővásárhelyi egység után a hónap utolsó hetében Debrecenbe, a Bocskai István 11. Páncélozott Hajdúdandárhoz is megérkeznek az első Lynxek.

Magyar Nemzet
2026. 02. 22. 13:29
A Magyar Honvédség újabb, immár második alakulatánál is megkezdődik az átállás a Lynx típusú páncélozott gyalogsági harcjárművekre – jelentette be a Honvéd Vezérkar főnöke a Honvédelmi Minisztérium közleményében.

Forrás: honvedelem.hu

Böröndi Gábor vezérezredes közölte, a hódmezővásárhelyi Kinizsi Pál 30. Páncélozott Gyalogdandár után február utolsó hetében a Bocskai István 11. Páncélozott Hajdúdandárhoz is megérkeznek az első Lynxek.

Ezekkel a harcjárművekkel beköszöntött a XXI. századi digitális hadviselés Debrecenben, és kiváló lehetőséget kínál a csúcstechnológiás eszközök iránt érdeklődő, a haza szolgálatát vállaló, elkötelezett és fegyelmezett fiataloknak

– mutatott rá a közleményben a vezérkari főnök.

Az új harcjárműveket a hajdúhadházi Vay Ádám Kiképzőbázison fogják tárolni, a dandárnál rendszerbe állított Lynxek mindegyikét Magyarországon, a Rheinmetall német hadiipari vállalat zalaegerszegi gyárában gyártják.

A közleményben jelezték, a hódmezővásárhelyi helyőrség Lynx flottája még jórészt Németországban készült. 

A hazai gyártás erősíti a honvédelem technológiai szuverenitását, ami nemzetbiztonsági és gazdasági szempontból is kiemelt jelentőséggel bír

– hangsúlyozta a vezérkari főnök.

Azt írták, a Lynx KF41 HU, magyar nevén „Hiúz” a világ egyik legkorszerűbb gyalogsági harcjárműve. Korszerű nappali és éjszakai figyelőműszerekkel, valamint nagy sávszélességű kommunikációs rendszerrel rendelkezik, ami jelentősen javítja a harctéri helyzetfelismerést és az együttműködési képességet.

A modern technológia nemcsak a harcértéket növeli, hanem a katonák biztonságát és túlélőképességét is jelentősen javítja. A vezérezredes rámutatott, a fejlesztések egyértelmű üzenetet hordoznak.

A Magyar Honvédség korszerű technikával felszerelt haderő, amely védelmezi az ország biztonságát. A honvédség számára kiemelten fontos a katonák védelme és felszerelése is. A szolgálat pedig nemcsak erkölcsi és anyagi megbecsülést, hanem szakmai fejlődési és karrierlehetőségeket is kínál

– szögezte le a Honvéd Vezérkar főnöke.

A Bocskai-dandár a Magyar Honvédség egyik legnagyobb alakulata, évszázadokra visszanyúló hagyományokkal, erős bajtársi közösséggel és hivatásukra büszke, professzionális állománnyal várja azokat, akik a modern magyar haderő kötelékében kívánnak szolgálni.

Amint arról beszámoltunk, Szalay-Bobrovniczky Kristóf január 23-án bemutatta a honvédség egyik legnagyobb büszkeségét, a KF–41 Lynx harcászati járművet, amely a maga nemében az egyik legmodernebbnek számít az egész világon.

Borítókép: A Magyar Honvédség büszkesége a Lynx (Fotó: honvedelem.hu)


