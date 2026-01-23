Magyar Honvédség (MH)KF-41 Lynxhaderőfejlesztés

Szalay-Borbovniczky Kristóf bemutatta a honvédség egyik legnagyobb büszkeségét + videó

A békéhez erő kell, a magyar Lynxekkel folytatjuk a munkát – jelentette ki Szalay-Bobrovniczky Kristóf. A honvédelmi miniszter a videójában bemutatta a KF–41 Lynx harcászati járművet, amely a maga nemében az egyik legmodernebbnek számít az egész világon.

Magyar Nemzet
2026. 01. 23. 10:54
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– Mögöttem büszkeségünk, a Lynx páncélozott gyalogsági harcjármű, amelyet már Magyarországon, Zalaegerszegen gyártottak – mutatta be a honvédség egyik legmodernebb harceszközét Szalay-Bobrovniczky Kristóf. A honvédelmi miniszter hozzátette: ezek a járművek érkeznek ide Hódmezővásárhelyre, a 30. Páncélos Gyalogdandárhoz. – A békéhez elő kell, a magyar Lynxszekkel folytatjuk a munkát – hangsúlyozta.

Harcászati gyakorlaton a magyar Lynsek (Forrás: Honvédelem.hu)
Harcászati gyakorlaton a magyar Lynxszek. Forrás: Honvédelem.hu

De mire is képes egy Lynx? A Magyar Nemzet már többször is írt a magyar Hiúzok teljesítményéről. Jelenleg a honvédség harcjárműi harminc milliméteres gépágyúval vannak felszerelve, ami alkalmas a kilövés közben programozható, előre meghatározott ponton felrobbanó repeszromboló lőszer használatára is.

Ez jelentősen növeli az alacsonyan repülő légi célok vagy a fedezék mögött megbújó élőerő elleni pusztítóképességet. 

Ezt egy 7,62 milliméteres géppuska egészíti ki: a háromcsövű fegyver a NATO-ban szabványosított 7,62 milliméteres lőszerrel működik. A parancsnok pedig belülről, védett pozíciójából képes működtetni a tetőre szerelhető MSSA távirányítású toronyba szerelt közepes vagy nehézgéppuskát.

 

Borítókép: A honvédség egyik KF–41 Lynx harcászati járműve (Forrás: Honvédelem.hu)

 

 

Komment

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekFekete-Győr András

Francesca, mint mindig!

Bayer Zsolt avatarja

Fekete-Győr elolvassa?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu