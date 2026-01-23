Szalay-Borbovniczky Kristóf bemutatta a honvédség egyik legnagyobb büszkeségét + videó

– Mögöttem büszkeségünk, a Lynx páncélozott gyalogsági harcjármű, amelyet már Magyarországon, Zalaegerszegen gyártottak – mutatta be a honvédség egyik legmodernebb harceszközét Szalay-Bobrovniczky Kristóf. A honvédelmi miniszter hozzátette: ezek a járművek érkeznek ide Hódmezővásárhelyre, a 30. Páncélos Gyalogdandárhoz. – A békéhez elő kell, a magyar Lynxszekkel folytatjuk a munkát – hangsúlyozta.

Harcászati gyakorlaton a magyar Lynxszek. Forrás: Honvédelem.hu

De mire is képes egy Lynx? A Magyar Nemzet már többször is írt a magyar Hiúzok teljesítményéről. Jelenleg a honvédség harcjárműi harminc milliméteres gépágyúval vannak felszerelve, ami alkalmas a kilövés közben programozható, előre meghatározott ponton felrobbanó repeszromboló lőszer használatára is.

Ez jelentősen növeli az alacsonyan repülő légi célok vagy a fedezék mögött megbújó élőerő elleni pusztítóképességet.

Ezt egy 7,62 milliméteres géppuska egészíti ki: a háromcsövű fegyver a NATO-ban szabványosított 7,62 milliméteres lőszerrel működik. A parancsnok pedig belülről, védett pozíciójából képes működtetni a tetőre szerelhető MSSA távirányítású toronyba szerelt közepes vagy nehézgéppuskát.