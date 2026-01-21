High-tech vasakhoz high-tech katonák kellenek

„Egy veszélyekkel teli, bizonytalan világban nem elég csak reagálni. Előre kell gondolkodni! Előre kell készülni! Előre kell építkezni! Ezért minden olyan fejlesztés, amely a békét és a biztonságot szolgálja, nemcsak befektetés – hanem a garancia” – mutatott rá közösségi oldalán Szalay-Bobrovniczky Kristóf. A honvédelmi miniszter emlékeztetett: kedden letették a világ első Lynx kiképzőközpontjának alapkövét, amelynek egyetlen célja van: a magyar emberek biztonságát szolgálni.

A tárcavezető rámutatott: a technika önmagában nem elég. „A high-tech vasakat jól kiképzett, felkészült katonáink teszik ütőképes erővé. Ezért építünk modern, világszinten is egyedülálló, szimulációs kiképzőközpontot, ahol a legfejlettebb eszközök találkoznak a legfelkészültebb katonákkal” – zárta bejegyzését a miniszter.

Olyan katonákra van szükség, akik a legapróbb részletekig ismerik a technikai eszközöket

Ahogy arról a Magyar Nemzet is beszámolt, a tegnapi alapkőletételen felszólalt Kajári Ferenc, a Honvéd Vezérkar főnökének helyettese is. Arról beszélt, hogy a 2016-ban elindított haderőfejlesztési program egyik legfontosabb célkitűzése a Magyar Honvédség nehézdandár-képességének felépítése volt. Az elmúlt években sorra érkeztek be a technikai eszközök, kezdődött el ezek rendszerbe állítása, az új képességek kialakítása.

A Magyar Honvédség egy KF–41 Lynx harcjárműve (Forrás: Honvédelem.hu)

– A MH Kinizsi Pál 30. Páncélozott Gyalogdandárnál elsőként rendszeresítik a KF–41 Lynx harcjárművet, ami jó alapot ad egy ütőképes képesség kialakítására. Ehhez a technikát értő és szerető, kiválóan felkészített állományra, valamint az azt kiszolgáló infrastruktúrára van szükség – közölte az altábornagy. A közeljövőben leszállítják azokat a Magyarországon gyártott harcjárműveket, amelyekkel teljessé válik az első gránátos zászlóalj állománytáblája.

Harcászati gyakorlaton a honvédség egy KF–41 Lynx harcjárműve (Forrás: Honvédelem.hu)

Az elmúlt csaknem két évben a dandárnál szolgáló katonák felkészültek a harcjármű kezelésére, részt vettek az új harceljárások kialakításában, végrehajtották a kötelékkiképzést, valamint a validációs és értékelő gyakorlatot – tudatta, emlékeztetve: Hódmezővásárhelyen új telephely épült, a javítóműhely és a kiszolgáló létesítmények minden igényt kielégítenek.