Magyar Honvédség (MH) KF-41 Lynx haderőfejlesztés

High-tech vasakhoz high-tech katonák kellenek

A modern haditechnika önmagában nem elég: jól kiképzett, felkészült katonákra van szükség ahhoz, hogy valódi védelmet nyújtson – emelte ki Szalay-Bobrovniczky Kristóf a világ első Lynx szimulációs kiképzőközpontjának alapkőletételén. A honvédelmi miniszter szerint a haderőfejlesztésben előre kell gondolkodni, ugyanis az a magyar emberek biztonságát szolgálja.

Magyar Nemzet
2026. 01. 21. 12:23
„Egy veszélyekkel teli, bizonytalan világban nem elég csak reagálni. Előre kell gondolkodni! Előre kell készülni! Előre kell építkezni! Ezért minden olyan fejlesztés, amely a békét és a biztonságot szolgálja, nemcsak befektetés – hanem a garancia” – mutatott rá közösségi oldalán Szalay-Bobrovniczky Kristóf. A honvédelmi miniszter emlékeztetett: kedden letették a világ első Lynx kiképzőközpontjának alapkövét, amelynek egyetlen célja van: a magyar emberek biztonságát szolgálni. 

A tárcavezető rámutatott: a technika önmagában nem elég. „A high-tech vasakat jól kiképzett, felkészült katonáink teszik ütőképes erővé. Ezért építünk modern, világszinten is egyedülálló, szimulációs kiképzőközpontot, ahol a legfejlettebb eszközök találkoznak a legfelkészültebb katonákkal” – zárta bejegyzését a miniszter.

 

Olyan katonákra van szükség, akik a legapróbb részletekig ismerik a technikai eszközöket

Ahogy arról a Magyar Nemzet is beszámolt, a tegnapi alapkőletételen felszólalt Kajári Ferenc, a Honvéd Vezérkar főnökének helyettese is. Arról beszélt, hogy a 2016-ban elindított haderőfejlesztési program egyik legfontosabb célkitűzése a Magyar Honvédség nehézdandár-képességének felépítése volt. Az elmúlt években sorra érkeztek be a technikai eszközök, kezdődött el ezek rendszerbe állítása, az új képességek kialakítása.

A Magyar Honvédség egy KF-41 Lynx harcjárműve (Forrás: Honvédelem.hu)
A Magyar Honvédség egy KF–41 Lynx harcjárműve (Forrás: Honvédelem.hu)

– A MH Kinizsi Pál 30. Páncélozott Gyalogdandárnál elsőként rendszeresítik a KF–41 Lynx harcjárművet, ami jó alapot ad egy ütőképes képesség kialakítására. Ehhez a technikát értő és szerető, kiválóan felkészített állományra, valamint az azt kiszolgáló infrastruktúrára van szükség – közölte az altábornagy. A közeljövőben leszállítják azokat a Magyarországon gyártott harcjárműveket, amelyekkel teljessé válik az első gránátos zászlóalj állománytáblája. 

Harcászati gyakorlaton a honvédség egy KF–41 Lynx harcjárműve (Forrás: Honvédelem.hu)

Az elmúlt csaknem két évben a dandárnál szolgáló katonák felkészültek a harcjármű kezelésére, részt vettek az új harceljárások kialakításában, végrehajtották a kötelékkiképzést, valamint a validációs és értékelő gyakorlatot – tudatta, emlékeztetve: Hódmezővásárhelyen új telephely épült, a javítóműhely és a kiszolgáló létesítmények minden igényt kielégítenek.

Kajári Ferenc hangsúlyozta, olyan állományra van szükség, amely a legapróbb részletekig ismeri a technikai eszközöket, a fegyverrendszereket, váratlan helyzetekre is azonnal képes reagálni. A felkészítés során a korszerű szimulációs rendszereknek egyre nagyobb szerep jut – fűzte hozzá.

 

Mire is képes egy Lynx?

A Magyar Nemzet már többször is írt a magyar Hiúzok teljesítményéről. Jelenleg a honvédség harcjárműi 30 milliméteres gépágyúval vannak felszerelve, ami alkalmas a kilövés közben programozható, előre meghatározott ponton felrobbanó repeszromboló lőszer használatára is. Ez jelentősen növeli az alacsonyan repülő légi célok vagy a fedezék mögött megbújó élőerő elleni pusztítóképességet. Ezt egy 7,62 milliméteres géppuska egészíti ki: a háromcsövű fegyver a NATO-ban szabványosított 7,62 milliméteres lőszerrel működik. A parancsnok pedig belülről, védett pozíciójából képes működtetni a tetőre szerelhető MSSA távirányítású toronyba szerelt közepes vagy nehézgéppuskát.

Borítókép: A Magyar Honvédség egy KF–41 Lynx harcjárműve (Forrás: Facebook)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

