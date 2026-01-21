Magyar Honvédségtűzifasegítség

A honvédség is segít az otthon melegének megteremtésében

A katonák több mint háromezer köbméter tűzifát juttattak el az emberekhez.

Magyar Nemzet
2026. 01. 21. 10:54
katona, tűzifa
Forrás: Facebook/Magyar Honvédség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Országosan több mint négyszáz katona csaknem 3200 köbméter tűzifát juttatott el több mint 2500 címre – közölte Szalay-Bobrovniczky Kristóf. A honvédelmi miniszter kiemelte: a feladatok végrehajtását kéttucatnyi lánctalpas, valamint mintegy kétszáz kerekes technikai eszköz segíti, biztosítva a hatékony és folyamatos ellátást akár nehezen megközelíthető területeken is.

Forrás: Facebook/Magyar Honvédség

A hatékony és folyamatos ellátás érdekében a honvédség jelentős technikai erőforrásokat mozgósított

– jelentette ki a miniszter. Majd közölte: jelenleg a katonák 16 vármegyében teljesítenek szolgálatot, és folyamatosan részt vesznek a tüzelőanyag eljuttatásában. Ahogyan tavaly az árvízi védekezéskor, úgy a szokásosnál hidegebb téli időszakban is ott van a Magyar Honvédség mindenütt, ahol a lakosság támogatásához katonai segítségre van szükség.

Több száz eszköz és a Magyar Honvédség négyszáz katonája áll rendelkezésre, hogy segítsenek, bárhol, bármikor az extrém hideg időjárásra tekintettel – jelentette ki Szalay-Bobrovniczky Kristóf a közösségi oldalán, majd hozzátette: nagyon hideg van, kell a tűzifa.

A honvédségre lehet számítani!

– jelentette ki a miniszter.

Ahogy a Magyar Nemzet korábban már beszámolt róla, a tűzifa szállítás előtti feldarabolását hétfőn 181 tűzoltó végezte, majd 476 katona, rendőr és polgárőr 190 járművel juttatta el 61 település 315 címére. Emellett a rendőrök a polgárőrséggel és a honvédséggel közösen 2051 elszigetelten, egyedül élő ember hogylétéről győződtek meg, 126 esetben nyújtottak nekik segítséget, 827 esetben tó- és folyópartokon ellenőrizték a jégen tartózkodás szabályainak betartását, öt embert kellett figyelmeztetniük.

 

Borítókép: A katonák tűzifát pakolnak (Forrás: Facebook/Magyar Honvédség)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekagysejt

Két szürke agysejt

Bayer Zsolt avatarja

Bohár Dani bemutatta, ki is ez a nő valójában.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu