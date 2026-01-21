A honvédség is segít az otthon melegének megteremtésében

Országosan több mint négyszáz katona csaknem 3200 köbméter tűzifát juttatott el több mint 2500 címre – közölte Szalay-Bobrovniczky Kristóf. A honvédelmi miniszter kiemelte: a feladatok végrehajtását kéttucatnyi lánctalpas, valamint mintegy kétszáz kerekes technikai eszköz segíti, biztosítva a hatékony és folyamatos ellátást akár nehezen megközelíthető területeken is.

Forrás: Facebook/Magyar Honvédség

A hatékony és folyamatos ellátás érdekében a honvédség jelentős technikai erőforrásokat mozgósított

– jelentette ki a miniszter. Majd közölte: jelenleg a katonák 16 vármegyében teljesítenek szolgálatot, és folyamatosan részt vesznek a tüzelőanyag eljuttatásában. Ahogyan tavaly az árvízi védekezéskor, úgy a szokásosnál hidegebb téli időszakban is ott van a Magyar Honvédség mindenütt, ahol a lakosság támogatásához katonai segítségre van szükség.

Több száz eszköz és a Magyar Honvédség négyszáz katonája áll rendelkezésre, hogy segítsenek, bárhol, bármikor az extrém hideg időjárásra tekintettel – jelentette ki Szalay-Bobrovniczky Kristóf a közösségi oldalán, majd hozzátette: nagyon hideg van, kell a tűzifa.

A honvédségre lehet számítani!

– jelentette ki a miniszter.

Ahogy a Magyar Nemzet korábban már beszámolt róla, a tűzifa szállítás előtti feldarabolását hétfőn 181 tűzoltó végezte, majd 476 katona, rendőr és polgárőr 190 járművel juttatta el 61 település 315 címére. Emellett a rendőrök a polgárőrséggel és a honvédséggel közösen 2051 elszigetelten, egyedül élő ember hogylétéről győződtek meg, 126 esetben nyújtottak nekik segítséget, 827 esetben tó- és folyópartokon ellenőrizték a jégen tartózkodás szabályainak betartását, öt embert kellett figyelmeztetniük.