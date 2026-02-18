békeszalay - bobrovniczky kristófnemzetközi katonai sporttanácsháború

Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Európa felett ismét a háború szele lebeg

A bajtársiasság és a béke fontosságát hangsúlyozta a honvédelmi miniszter a Nemzetközi Katonai Sporttanács alapításának évfordulóján tartott emlékfutáson. Szalay-Bobrovniczky Kristóf leszögezte, mindent meg kell tenni, hogy Magyarországot ne érinthesse újra háború. A tárcavezető a katonai egységek tagjaival együtt maga is teljesítette a 3200 méteres távot.

Forrás: MTI2026. 02. 18. 16:50
Katonákkal közösen futott a békéért a honvédelmi miniszter a Nemzetközi Katonai Sporttanács (CISM) alapításának évfordulóján Budapesten, a Dózsa György úti Honvéd sporttelepen. A táv 3200 méter volt.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf a katonai sporteseményen rámutatott:

A bajtársiasságon túl a legfőbb üzenete a közös futásnak aktuálisabb, mint valaha: a béke gondolata. Ugyan katonák vagyunk, de a békéért futunk. Mert Európa felett ismét a háború szele lebeg, ismét az a rémkép sejlik fel, amelyben apáink és nagyapáink az elmúlt századokban már sokszor szenvedtek.

Emlékeztetett, hogy Magyarország különösen sokat szenvedett a háborúktól.

Ezért mindent meg kell tenni, hogy Magyarországot ne érinthesse újra háború, ebből Magyarország kimaradhasson

– szögezte le.

A tárcavezető felidézte, hogy 78 éve február 18-án alakították meg a Nemzetközi Katonai Sporttanácsot, amelynek emlékére világszerte együtt futnak katonák, annak érdekében, hogy ünnepeljék azt, ami összeköti a katonákat a sporttal. Ugyanis minden katona sportoló és talán sok sportoló katona is egy kicsit – tette hozzá. „Ez a szellem, amely a bajtársiasságban megjelenik, fontos a katonáknak a mindennapokban és erősíti azt az összetartást, amelyen keresztül garantálni tudják a magyar emberek biztonságát” – hangsúlyozta.

Miközben a kormány a politikában küzd a békéért, fussunk ma azért, hogy a béke maradjon velünk és Európa népeivel, és teljesüljön a sporttanács alapítóinak törekvése: sport, bajtársiasság és béke

– zárta beszédét Szalay-Bobrovniczky Kristóf.

Borítókép: Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter (Fotó: MTI/Oláh Tamás)


