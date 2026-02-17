szalay - bobrovniczky kristófszolnoklaktanya

Fél évszázad után újra laktanya épül Magyarországon + videó

A honvédelmi miniszter szerint történelmi jelentőségű fejlesztés valósul meg Szolnokon. Hazánkban 1976 óta először épül új laktanya.

Magyar Nemzet
2026. 02. 17. 16:30
Szalay-Bobrovniczky Kristóf Facebook
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– Erőt ígértünk, erőt építettünk. Magyarországon 1976 óta nem épült laktanya – mondta Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter a közösségi oldalára feltett új videójában.

Ez most itt egy egészen különleges, XXI. századi, modern épület, több mint laktanya. Ez kiképzési központ és műveletirányítási központ is, amely egy egészen különleges védettségi burokban lesz, amikor elkészül ez a beruházás jövő év elejére

 – fogalmazott a tárcavezető. – Egy évvel ezelőtt fektettük le az alapkövet, azt a pénzt, amit a szolnoki különleges műveleti parancsnokság modern laktanyájára költöttünk,

a magyar emberek biztonságára költöttük, és nem adtuk oda Brüsszelbe, hogy onnan Ukrajnába menjen a háborúra, hanem saját magunkra, a saját biztonságunkra költöttük.

– Ott van a legjobb helyen – tette hozzá. – A békéhez erő kell, folytatjuk a munkát! – jelentette ki a miniszter.

Mint a Szoljon beszámolt róla, Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter részvételével bokrétaünnepséget rendeztek az épülő honvédségi objektum területén. A kivitelezők elérték a csúcsmagasságot, mikor az új komplexum legmagasabb építménye, leendő adótornya a helyére került. Hamarosan elkészül a Magyar Honvédség jelenlegi legjelentősebb infrastrukturális beruházásának első üteme.

A Szoljon tudósítását ide kattintva olvashatja.

 

Borítókép: Szalay-Bobrovniczky Kristóf (Forrás: Facebook)

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekRadnai Márki

Juj de izgi!

Bayer Zsolt avatarja

Hogy biztos-e? Egészen biztos, hogy biztos!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu