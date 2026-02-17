Fél évszázad után újra laktanya épül Magyarországon + videó

– Erőt ígértünk, erőt építettünk. Magyarországon 1976 óta nem épült laktanya – mondta Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter a közösségi oldalára feltett új videójában.

Ez most itt egy egészen különleges, XXI. századi, modern épület, több mint laktanya. Ez kiképzési központ és műveletirányítási központ is, amely egy egészen különleges védettségi burokban lesz, amikor elkészül ez a beruházás jövő év elejére

– fogalmazott a tárcavezető. – Egy évvel ezelőtt fektettük le az alapkövet, azt a pénzt, amit a szolnoki különleges műveleti parancsnokság modern laktanyájára költöttünk,

a magyar emberek biztonságára költöttük, és nem adtuk oda Brüsszelbe, hogy onnan Ukrajnába menjen a háborúra, hanem saját magunkra, a saját biztonságunkra költöttük.

– Ott van a legjobb helyen – tette hozzá. – A békéhez erő kell, folytatjuk a munkát! – jelentette ki a miniszter.

Mint a Szoljon beszámolt róla, Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter részvételével bokrétaünnepséget rendeztek az épülő honvédségi objektum területén. A kivitelezők elérték a csúcsmagasságot, mikor az új komplexum legmagasabb építménye, leendő adótornya a helyére került. Hamarosan elkészül a Magyar Honvédség jelenlegi legjelentősebb infrastrukturális beruházásának első üteme.

