Lehet, hogy Magyar Péter nem mondott igazat a drogfogyasztásról?

Újabb rejtélyes üzenet jelent meg a radnaimark.hu oldalon. Magyar Péter korábban ugyanis azt állította, hogy az asztalon alkohol és kábítószer kinézetű anyag volt, ő viszont ahhoz nem nyúlt. Ezt kérdőjelezik most meg az oldalon.

2026. 02. 17. 15:37
„Biztos?” – ez a kérdés jelent meg a radnaimark.hu oldalon, felette pedig egy idézet szerepel Magyar Pétertől, aki korábban azt mondta: „Az asztalon alkohol és kábítószer kinézetű anyag volt. Én az asztalon levő dolgokhoz nem nyúltam…”

Forrás: Radnaimark.hu

Emlékezetes, nemrég egy rejtélyes weboldal, a radnaimark.hu jelent meg az interneten, a Tisza Párt alelnökének nevével. A honlapon két napig egy összegyűrt ágyneműt mutató, biztonsági kamerás felvételből kivágott kép és egy „coming soon” felirat fogadta a látogatókat.

Két nappal később az üzenet megváltozott: a felirat helyére a „Once upon a time…” („Egyszer volt, hol nem volt”) szöveg került, valamint egy dátum, 2024. augusztus 3., amely utalt a közzétenni tervezett felvétel készítésének dátumára. Ezekre reagált múlt csütörtökön Magyar Péter.

Magyar Péter a videóban beismerte, hogy

valóban járt 2024. augusztus 3-án a radnaimark.hu oldalon megjelent képeken látható lakásban,

ahová állítása szerint a volt barátnője, Vogel Evelin meghívására érkezett. A lakásban elmondása szerint alkohol és kábítószer kinézetű anyag is volt, utóbbi fogyasztását azonban a politikus tagadta.

 

