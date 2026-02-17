Beleharapott egy vasutas kezébe egy utas a miskolci pályaudvaron

Határozott fellépéssel védte meg magát egy szolgálatban lévő vasútőr a miskolci Tiszai pályaudvar előtt, miután két részeg, agresszíven viselkedő utas rátámadt. A botrány már a vonaton elkezdődött: a pár ordítozott, majd verekedést provokált, később pedig a pályaudvar előtt folytatta a randalírozást. A nő végül beleharapott az áldozatba, de társa sem maradt tétlen. A három évvel ezelőtti esetről készült felvételt a Tv2 hírműsora, a Tények mutatta be. Ahogyan arról az Origo is beszámolt, most született ítélet a balhézó férfi ügyében.

Beleharapott a vasútőr kezébe egy utas a miskolci Tiszai pályaudvaron még 2023-ban, most ítélték el az egyik támadót (Fotó: Origo/ Tv2 Tények)

A férfi a vonaton rátámadt volna egy nőre és a vele utazó kislányra, ezért a biztonsági szolgálat a peronra kísérte a randalírozó párt. Az állomás térfigyelő kamerái mindent rögzítettek: a felvételeken jól látható, ahogy a vasúti dolgozó kollégái segítségével megfékezi a balhézókat, majd kivezeti őket a pályaudvar területéről.

Beleharapott egy ember kezébe

Ezután a dühös nő mobiltelefonnal megdobta a vasútőrt, majd beleharapott a férfi kezébe. Társa sem maradt tétlen:

egy terméskővel támadt a szolgálatot teljesítő vasúti dolgozóra.

Az asszony ügyében már az előkészítő ülésen döntés született, közmunkára ítélték, a férfi azonban ragaszkodott a tárgyaláshoz. A bíróság fegyházbüntetést szabott ki rá: többszörös visszaesőként két év hat hónap szabadságvesztésre ítélték, valamint három évre eltiltották a közügyektől. Az elkövető enyhítésért fellebbezett, így az ítélet nem jogerős.

