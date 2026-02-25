Katalin-magyar királylányból lett szerb királyné

Katalin hat testvére közül négy lány és két fiú volt. Már egészen fiatalon 1269-ben a szerb Dragutin felesége lett.

Katalin esküvője.

Katalin szerb királyné lesz

Katalin egy szokatlan leányvásár során lett szerb királyné: a macsói bánságot megtámadó, majd elfogott I. Uros szerb király úgy szabadulhatott a fogságából, ha fia, Dragutin, a trónörökös elveszi István 12 éves lányát.

A történet előzménye az volt, hogy I. Uros nagyon elszámította magát: miután több bizánci területet sikeresen elfoglalt, 1268-ban Magyarország déli határvidékei ellen is hadjáratot indított, de súlyosan alábecsülte az ellenállást.

Az idős IV. Béla király István pozsonyi ispán vezetésével jól felkészített sereget küldött ellene, ami végül megállította és legyőzte a támadókat -írta 2010-ben a Családi Kör. Csák Péter fia, Mihály még a szerb uralkodót is foglyul ejtette.

A vereséget szenvedett I. Uroš kénytelen volt elismerni a magyar király fennhatóságát. Az így helyreállított békét végül az pecsételte meg, hogy Uroš fia, Dragutin István feleségül vette a magyar trónörökös, a későbbi V. István lányát, Katalint.

Katalin gazdag ajándékokkal tér haza.

Wertner Mór szerint IV. Béla és V. István udvara 1269-ig feszült viszonyban állt egymással, mint láthattuk, még háborúztak is. Ez valószínűleg nem történt volna meg, ha a két uralkodó családja már 1261-ben rokoni kapcsolatba kerül. Ezért joggal feltételezhetjük, hogy Dragutin István eljegyzése és házassága V. István legidősebb lányával a két állam közötti béke biztosítékául szolgált, és a házasság 1269 első felében jött létre. Uros azonban vonakodott átadni a trónt, így fellázadt ellene fia, és Urosnak kolostorba kellett vonulnia.

Katalin hűségesen követte férjét

Katalinnal magyar befolyás jelent meg a szerb udvarban. Dragutin uralkodása alatt így a Magyarországhoz kötődő politika érvényesült. Dragutin később le is mondott a szerb trónról, öccse, Milutin István javára. Ennek az volt az oka, hogy lovasbaleset érte: olyan szerencsétlenül esett le a lóról, hogy maradandó sérülését szenvedett el ami miatt le kellett mondania a trónról. Ezután Dragutin a magyar királytól kapott területeket igazgatta, például a Macsói Bánságot, ez feleségének, Katalinnak volt köszönhető.

Katalin mindenben támasza volt a férjének, erkölcsös életet élt és követte akkor is, amikor férjét leváltották.

Milutin további sorsa Milutin (II.Uros István) 1281. és 1321. között uralkodott. Első neje Anna, János tesszáliai helytartó leánya volt, ettől elvált és hogy a magyarok támogatását az ingatag Dragutin ellen megnyerje, elvette III.András magyar királynak leányát Erzsébetet, kitől egy fia született: István Decsanszki. (forrás: Pallas Nagylexikon)

Macsói bánság A macsói bánság III. Béla Árpád-házi király dél felé irányuló, 1180 után folytatott tudatos terjeszkedő politikájának eredményeként jött létre, elsősorban határvédelmi funkcióval rendelkező közigazgatási egységként.

Az utolsó írásos forrás Katalinról 1314-ből származik, amikor sógornője, Szimóna királyné – Milutin király negyedik felesége – látogatásra hívta őt a szerb királyi udvarba, ahonnan gazdag ajándékokkal tért vissza Magyarországra.