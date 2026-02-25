képviselő-jelöltBudavárBudapestBudapesti Fidesz

A Tisza a csillagot is leígéri az égről, a szükséges forrásokról viszont hallgat

Tele a Tisza párt budapesti programja látványos vállalásokkal, de van egy lényeges hiányosság.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2026. 02. 25. 15:45
Fazekas Csilla
– Mit ígér a Tisza Budapestnek? Bármit. De a forrásokról hallgat – írta Fazekas Csilla budavári fideszes alpolgármester a közösségi oldalára feltöltött posztjában.

Forrás: Facebook/Fazekas Csilla

Az országgyűlési képviselőjelölt szerint a Tisza szándékosan kihagyta budapesti programjából a vállalásokat érintő forrásokat, összegeket, határidőket, 

hogy nehezebben kérhessék számon a megígérteket.

A képviselőjelölt felhívta a figyelmet, például a Galvani híd korábbi becsült költsége 150 milliárd forint, az M4 meghosszabbítása további 158 milliárd, a 3-as metró klimatizálása pedig 9-14 milliárd.

– Mi eközben nem ígérünk, hanem cselekszünk. Például épül a Déli körvasút. Mi nem kampányvállalásokat teszünk, számtalan kész vagy folyamatban lévő beruházás beszél helyettünk. Szavak helyett tettekre van szükség – zárta posztját.

Borítókép: Fazekas Csilla (Forrás: Fazekas Csilla/Facebook)


