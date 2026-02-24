Elvis PresleybüntetőeljárásMúlt-korgyógyszertúladagolástablettavizsgálatgyógyszerfüggőségorvos

Elvis Presley orvosa egy év alatt több mint tízezer adag gyógyszert írt fel a Királynak

Elvis Presley egészsége az 1970-es évekre látványosan romlott. Orvosa, George Nichopoulos, vagyis Dr. Nick évekig kezelte az álmatlanságát és egyre súlyosbodó panaszait. Presley halála után az orvost gyógyszer-túladagolással vádolták, de a büntetőeljárás alól felmentették.

Elter Tamás
Forrás: Múlt-kor2026. 02. 24. 19:59
Elvis Presley volt a rock and roll egyik leghíresebb ikonja Fotó: Wikimedia Commons
Elvis Presley lejtmenete

Elvis Presley állapota az utolsó éveiben szemmel láthatóan romlott. A katonai szolgálat idején megismerkedett az amfetaminokkal, amelyeket akkoriban vényköteles gyógyszerként alkalmaztak. Nem utcai drogként tekintett rájuk, biztonságosabbnak hitte őket.

Elvis Presley a katonai szolgálata alatt szokot rá a nyugtatókra. Fotó: Wikimedia Commons/Vittoriano Rastelli

Az 1970-es évekre gyógyszerfogyasztása kiterjedt nyugtatókra, altatókra és fájdalomcsillapítókra is. 1973-ban két túladagolást szenvedett el. Testsúlya jelentősen megnőtt. Krónikus betegségei súlyosbodtak. 

1977. augusztus 16-án a memphisi Graceland fürdőszobájában holtan találták. Mindössze negyvenkét éves volt.

Halálakor glaukómában, magas vérnyomásban, májkárosodásban és vastagbél-megnagyobbodásban szenvedett. A hosszú éveken át tartó gyógyszerhasználat ezek közül több állapotot súlyosbíthatott.

 

George Nichopoulos és Elvis Presley találkozása

George Nichopoulos, becenevén Dr. Nick 1967-ben került Elvis Presley közelébe. Egy baráti ajánlás után kereste fel az énekest a Circle G. Ranch-birtokon, majd Gracelandben is megvizsgálta. A kapcsolatuk gyorsan elmélyült.

Elvis és Dr. Nick (a kép jobb szélén). Forrás: The Times

Nichopoulos rendszeresen kijárt Presley-hez, a turnékra is elkísérte. Elmondása szerint ilyenkor mintegy 150, az énekeshez tartozó munkatárs egészségügyi ellátásáért felelt. 

Bár hivatalosan nem szerepelt a turné fizetési listáján, Presley külön megállapodás alapján kompenzálta.

Az orvos kezdetben Presley álmatlanságát kezelte, de Elvis már a megismerkedésük előtt szedett többféle készítményt, köztük barbiturátokat és stimulánsokat. A gyógyszerlista évről évre bővült.

 

Gyógyszer-túladagolás és viták Elvis Presley körül

A tragédiát megelőző 31 hónapban Nichopoulos mintegy 19 ezer adag gyógyszert írt fel Presley nevére. Az utolsó receptet a halála előtti napon állította ki. Saját bevallása szerint volt olyan év, amikor több mint tízezer adag nyugtatót, amfetamint és fájdalomcsillapítót rendelt az énekes számára. Azt állította, hogy a készítmények egy része a stábtagoknak jutott.

Elvis Nixon elnöknél a Fehér Házban, 1970-ben. Fotó:  Wikimedia Commons/Ollie Atkins

Presley közben más orvosoktól is szerzett gyógyszereket. Nichopoulos szerint igyekezett kordában tartani a helyzetet, sőt időnként placebót adott a betegnek, úgy vélte, ezzel csökkenti a kockázatot. Kritikusai szerint viszont ezzel is fenntartotta a Király függőségét.

Presley halála után a Tennessee Medical Board súlyos szakmai mulasztással vádolta meg Nichopoulost. 

1980-ban fegyelmi eljárásban túlzott gyógyszerfelírás miatt három hónapra felfüggesztették az engedélyét és próbaidőre kötelezték. Büntetőeljárás is indult ellene, de végül minden vádpont alól felmentették.

Dr. Nicket felmentették a vádak alól. Forrád: All That's Interesting

1995-ben a Tennessee-i Orvosi Vizsgabizottság véglegesen visszavonta orvosi engedélyét, mert hosszú éveken át túl sok gyógyszert írt fel betegeinek.

 

Új vizsgálat, új eredmény

1994-ben újra megvizsgálták Elvis Presley halálának körülményeit. A hivatalos álláspont szerint a halál oka valószínűleg szívroham volt. A kérdés azonban máig vitatott. Sokan a gyógyszerkombinációk szerepét hangsúlyozzák.

Elvis Presley négy évvel a halála előtt, 1973-ban. Fotó: Los Angeles Times/George R. Fry

George Nichopoulos élete végéig tagadta, hogy felelős lenne Elvis Presley haláláért. Azt állította, segíteni próbált. 2016-ban hunyt el, de neve örökre összefonódott a Király tragikus elmúlásával.

További történelmi témájú cikkeket a Múlt-kor történelmi magazin weboldalán olvashatnak.



 

