A Föld legidősebb élőlénye már százezer éves volt, amikor elkezdődött az utolsó jégkorszak

A Föld élővilágának bizonyíthatóan a legidősebb soksejtű szövetes élőlénye már csaknem százezer éves lehetett, amikor a pleisztocén időszak utolsó és legnagyobb eljegesedési periódusa, a Würm-glaciális 117 ezer évvel ezelőtt elkezdődött.

A Föld az utolsó nagy eljegesedés, a 117 ezer éve elkezdődött és 12 ezer éve véget ért Würm-glaciális idején. Forrás: Wikimedia Commons

A Föld életkorbajnokai

A legfejlettebb létformának számító gerinces élővilágban a százéves vagy az esetleg ezt meghaladó élettartam már igen tekintélyes életkornak számít. Nagy általánosságban igaznak látszik az a törvényszerűség, miszerint az egészen magasan fejlett élőlényeknek a primitívebb létformákhoz képest jóval rövidebb az életciklusuk.

Prekambriumi tájkép. Forrás: Allies Interactive Services Pvt. Ltd.

A Földön az élet nagyjából 3,5 milliárd éve alakult ki az archaikum eón idejének ősóceánjaiban, a kémiai evolúció során az őslégkörben az ultraibolya sugárzás, illetve az elektromos kisülések hatására létrejött és az esőzések révén az ősi tengerekbe mosódott szerves molekulák (cukrok és aminosavak) bázisán. Az első fotoszintetizáló élő szervezetek a cianobaktériumok vagy a kékalgák voltak. A sokszínű és magasan fejlett állati élet – beleértve ebbe az összes ma is létező állattörzset – viszonylag rövid idő alatt, a fanerozoikum eón kezdetén, a földtörténeti óidőben, az 545 millió éve elkezdődött és 485 millió éve befejeződött kambrium időszakában, az úgynevezett nagy kambriumi robbanás során alakult ki.

A mikrobális lények világából ismertek például olyan pleisztocén korú, 32 ezer éves evaporit rétegbe záródott baktériumok is, amelyeket a több tízezer éve tartó hibernált állapotukból sikeresen életre keltettek a tudósok. A fejlettebb, de nem gerinces soksejtű állatok világán belül egy puhatestű (Mollusca), a hideg északi-sarkköri vizekben élő sellőkagyló (Arctica islandica) viszi a prímet az életciklus-versenyben: e faj egyes példányai akár 400-415 évig is elélnek.

A hideg sarkvidéki vizekben élő sellőkagyló az egyik rekorder. Fotó: Wikimedia Commons/Hans Hillewaert

A gerinces állatvilágban (Veretbrata) szintén van néhány extrém hosszú életciklussal rendelkező faj a szabályt erősítő kivételként. A gerincesek életkorversenyének kétség kívül a grönlandi cápa (Somniosus microcephalus) a doyenje a maga kétszáz és négyszáz év közé eső átlagos életkorával, de e fajnak léteznek olyan egyedei, amelyek életkora bizonyítható módon meghaladja az ötszáz évet is.