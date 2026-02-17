Grönlandi cápa: egy titokzatos lény, ami nem nem ismeri az öregedést

A grönlandi cápa a földkerekség egyik legkülönlegesebb élőlénye, ami az ember számára rendkívül zord és mostoha környezeti körülmények, a fagypont körüli vízhőmérséklet és az örök sötétség világában is képes akár több száz évig elélni.
Grönlandi cápa: egy állatfaj, amin nem fog az idő vasfoga
Az Arktisz, illetve az Atlanti-óceán északi régiójának víztömegében, a szürkületi zóna nagy mélységeiben élő szellemszerű ragadozó, a grönlandi cápa néhány olyan élettani trükköt ismer, amellyel egyetlen más gerinces élőlény, így az ember sem rendelkezik. A grönlandi cápák egyes életfontosságú szervei szemmel láthatóan ellenállnak az öregedés pusztító folyamatának, míg más szerveik rezisztensek az idővel felhalmozódó szövetkárosodásokkal szemben – állítják a legújabb vizsgálatok. A kutatási eredmények némi betekintést nyújtanak abba, hogy ezek a cápák hogyan tudnak tovább élni a bolygó összes többi gerinces állatfajához képest.
Ez egy olyan munka, ami egy napon elvezethet az ember elöregedő szerveinek kezelésére szolgáló terápiákhoz is – mondja Lily Fogg, a svájci Bázeli Egyetem biológusa, akit a New Scientist tudományos hírportál idéz. A grönlandi cápák tanulmányozásának ez lenne a végső célja – fogalmazza meg Lily Fogg a kutatásaik élettani jelentőségét.
Az eddigi tudományos vizsgálatok bebizonyították, hogy a grönlandi cápák átlagos életciklusa elérheti a négyszáz évet,
de ismertek olyan egyedek is, amelyek már több mint fél évezrede úszkálnak a fagyos arktiszi vizek nagy mélységeiben.
A grönlandi cápa (Somniosus microcephalus) a tüskéscápa-alakúak rendjébe (Squaliformes), ezen belül az alvócápafélék családjába (Somnidiae) tartozó, különösen nagy testű cápafaj. Nemcsak a tüskéscápa-félék legméretesebb egyede, hanem a cápák világán belül is a legnagyobbak közé tartozik. A kifejlett egyedek átlagos testhossza 3,2–4,5 méter, az eddig ismert legnagyobb példány teljes testhossza 6,4 méter volt. A grönlandi cápák rendkívül hosszú életciklusa már régebb óta ismert, de még a tudósokat is megdöbbentette a norvég Arctic University tengerbiológusainak 2022 márciusában publikált vizsgálati eredménye, mely szerint egy öt méter és 58 cm testhosszúságú példány életkorára 512 évet kaptak.
