Grönlandi cápa: egy titokzatos lény, ami nem nem ismeri az öregedést

A grönlandi cápa a földkerekség egyik legkülönlegesebb élőlénye, ami az ember számára rendkívül zord és mostoha környezeti körülmények, a fagypont körüli vízhőmérséklet és az örök sötétség világában is képes akár több száz évig elélni.

A grönlandi cápa a Föld egyik legkülönlegesebb élőlénye. Forrás: NOAA

Grönlandi cápa: egy állatfaj, amin nem fog az idő vasfoga

Az Arktisz, illetve az Atlanti-óceán északi régiójának víztömegében, a szürkületi zóna nagy mélységeiben élő szellemszerű ragadozó, a grönlandi cápa néhány olyan élettani trükköt ismer, amellyel egyetlen más gerinces élőlény, így az ember sem rendelkezik. A grönlandi cápák egyes életfontosságú szervei szemmel láthatóan ellenállnak az öregedés pusztító folyamatának, míg más szerveik rezisztensek az idővel felhalmozódó szövetkárosodásokkal szemben – állítják a legújabb vizsgálatok. A kutatási eredmények némi betekintést nyújtanak abba, hogy ezek a cápák hogyan tudnak tovább élni a bolygó összes többi gerinces állatfajához képest.

A grönlandi cápa az arktikus vizek nagy mélységeiben él. Forrás: University of Exter

Ez egy olyan munka, ami egy napon elvezethet az ember elöregedő szerveinek kezelésére szolgáló terápiákhoz is – mondja Lily Fogg, a svájci Bázeli Egyetem biológusa, akit a New Scientist tudományos hírportál idéz. A grönlandi cápák tanulmányozásának ez lenne a végső célja – fogalmazza meg Lily Fogg a kutatásaik élettani jelentőségét.

Az eddigi tudományos vizsgálatok bebizonyították, hogy a grönlandi cápák átlagos életciklusa elérheti a négyszáz évet,

de ismertek olyan egyedek is, amelyek már több mint fél évezrede úszkálnak a fagyos arktiszi vizek nagy mélységeiben.