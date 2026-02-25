Rendkívüli

A bal kezében ott volt a sniccer, a jobb kezével ütött – megszólalt lapunknak a megtámadott fideszes aktivista

orosz-ukrán háborúUkrajnaSvájc

Kulcsfontosságú nap következik az orosz–ukrán háborúban

Február 26-án újabb tárgyalási fordulót tartanak az Egyesült Államok és Ukrajna tisztviselői Genfben – jelentette be Steve Witkoff amerikai különmegbízott. Volodimir Zelenszkij megerősítette az ukrán részvételt, és egy márciusi, orosz részvételű találkozó lehetősége is felmerült.

Magyar Nemzet
2026. 02. 25. 13:44
Donald Trump és Volodimir Zelenszkij Forrás: AFP
Az Egyesült Államok és Ukrajna tisztviselői február 26-án újabb tárgyalási fordulót tartanak Genfben – írta a The Kyiv Independent. Ahogy arról lapunk is beszámolt, február 17-én Genfben ült tárgyalóasztalhoz az amerikai, az orosz és ukrán fél. Steve Witkoff amerikai különmegbízott bejelentette, hogy február 26-án Jared Kushnerrel Genfbe utaznak, hogy Iránnal tárgyaljanak és egyúttal az ukrán tisztviselőkkel is egyeztetést terveznek.

Steve Witkoff amerikai különmegbízott február 27-én, Genfben ül tárgyalóasztalhoz az ukrán küldöttekkel
(Fotó: AFP)

A következő amerikai–ukrán egyeztetés célja a legutóbbi tárgyalások során megkezdett párbeszéd folytatása és a békemegállapodás előmozdítása – mondta Witkoff. Hozzátette, hogy a genfi találkozót követően Rusztem Umerov az Egyesült Államokba is ellátogathat egy újabb egyeztetési fordulóra. 

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök február 25-én megerősítette, hogy Umerov február 26-án Genfben találkozik az amerikai féllel. Az ukrán tisztviselők emellett Scott Bessent amerikai pénzügyminiszterrel is egyeztetnek egy csomagról, amely Ukrajna gazdasági helyreállítását segítené. Zelenszkij szerint márciusban sor kerülhet egy háromoldalú találkozóra is, amelyen orosz tisztviselők is részt vennének. Witkoff elmondta, hogy ő és Trump úgy vélik, 

szükség lenne egy háromoldalú egyeztetésre Zelenszkij, Trump és Vlagyimir Putyin orosz elnök között a területi kérdések és a biztonsági garanciák megvitatására, ugyanakkor elismerte, hogy a tárgyalások még nem jutottak el erre a szintre.

Borítókép: Donald Trump és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)

