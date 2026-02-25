Kulcsfontosságú nap következik az orosz–ukrán háborúban

Az Egyesült Államok és Ukrajna tisztviselői február 26-án újabb tárgyalási fordulót tartanak Genfben – írta a The Kyiv Independent. Ahogy arról lapunk is beszámolt, február 17-én Genfben ült tárgyalóasztalhoz az amerikai, az orosz és ukrán fél. Steve Witkoff amerikai különmegbízott bejelentette, hogy február 26-án Jared Kushnerrel Genfbe utaznak, hogy Iránnal tárgyaljanak és egyúttal az ukrán tisztviselőkkel is egyeztetést terveznek.

Steve Witkoff amerikai különmegbízott február 27-én, Genfben ül tárgyalóasztalhoz az ukrán küldöttekkel

(Fotó: AFP)

A következő amerikai–ukrán egyeztetés célja a legutóbbi tárgyalások során megkezdett párbeszéd folytatása és a békemegállapodás előmozdítása – mondta Witkoff. Hozzátette, hogy a genfi találkozót követően Rusztem Umerov az Egyesült Államokba is ellátogathat egy újabb egyeztetési fordulóra.