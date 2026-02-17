Területi követelések és humanitárius kérdések

A Kreml közlése szerint a kétnaposra tervezett genfi fordulón kiemelt téma lesz a vitatott területek kérdése.

Moszkva azt követeli, hogy Ukrajna mondjon le a kelet-ukrajnai Donyeck régió fennmaradó, mintegy 20 százalékáról is, amely jelenleg nincs orosz ellenőrzés alatt. Kijev ezt a követelést határozottan elutasítja.

Az ukrán fél ezzel szemben elsősorban humanitárius ügyeket és biztonsági garanciákat kíván napirendre tűzni. Emellett szóba kerülhet egy esetleges tűzszünet az energetikai létesítmények elleni támadások tekintetében. Az orosz csapások következtében Ukrajnában az energia-infrastruktúra jelentős károkat szenvedett, ami az idei, szokatlanul kemény télben komoly áram-, víz- és fűtéskimaradásokat okozott.

Béketárgyalás reményekkel

A ma kezdődő kétnapos tárgyalásokat zárt ajtók mögött tartják. Az orosz küldöttség, élén ismét Vlagyimir Medinszkij elnöki megbízottal, több mint 20 főből áll. Moszkva hangsúlyozza, hogy kész lezárni a csaknem négy éve tartó háborút – ugyanakkor saját feltételei mentén. Ukrajna a jelenlegi orosz követeléseket azonban elfogadhatatlannak tartja.

A genfi találkozón a felek a rendezés kulcsfontosságú katonai, politikai és humanitárius paramétereit kívánják megvitatni, és szóba kerülhet a zaporizzsjai atomerőmű helyzete is, írja a RIA Novosztyi.

Dmitrij Peszkov közlése szerint Vlagyimir Putyin folyamatos kapcsolatban áll a tárgyalódelegációval, és rendszeresen iránymutatást ad számukra. Genfben külön munkacsoport ül össze gazdasági kérdésekben is, amelynek tagja Kirill Dmitrijev, az Orosz Közvetlen Befektetési Alap vezetője. A korábbi két tárgyalási fordulót Igor Kosztyukov, az orosz vezérkar főcsoportfőnökségének vezetője irányította, ő a mostani egyeztetésen is részt vesz.