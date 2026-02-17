béketárgyalásukránamerikaigenforosz

Újabb béketárgyalások Genfben – mennyi az áttörés esélye?

Oroszország és Ukrajna az Egyesült Államok közvetítésével Genfben folytatja ma a béketárgyalásokat. Az áttörés esélyét mindkét oldalon visszafogottan értékelik, mivel az álláspontok továbbra is jelentősen eltérnek egymástól.

Magyar Nemzet
Forrás: Tagesschau2026. 02. 17. 13:01
Béketárgyalások Abu-Dzabiban Forrás: AFP
A mostani egyeztetésre egy héttel a 2022. február 24-én indult háború negyedik évfordulója előtt kerül sor. A korábbi, Abu-Dzabiban tartott háromoldalú tárgyalási fordulók után ezúttal Svájc ad otthont a megbeszéléseknek, ahol várhatóan jelen lesz az amerikai főtárgyaló, Steve Witkoff is, írja a Tagesschau.

Steve Witkoff, az Egyesült Államok különmegbízottja és Kirill Dmitrijev, a Kreml gazdasági megbízottja találkozik Oroszország elnökével a moszkvai Kremlben, 2026. január 22-én (Fotó: AFP/Alexander Kazakov)

Területi követelések és humanitárius kérdések

A Kreml közlése szerint a kétnaposra tervezett genfi fordulón kiemelt téma lesz a vitatott területek kérdése. 

Moszkva azt követeli, hogy Ukrajna mondjon le a kelet-ukrajnai Donyeck régió fennmaradó, mintegy 20 százalékáról is, amely jelenleg nincs orosz ellenőrzés alatt. Kijev ezt a követelést határozottan elutasítja. 

Az ukrán fél ezzel szemben elsősorban humanitárius ügyeket és biztonsági garanciákat kíván napirendre tűzni. Emellett szóba kerülhet egy esetleges tűzszünet az energetikai létesítmények elleni támadások tekintetében. Az orosz csapások következtében Ukrajnában az energia-infrastruktúra jelentős károkat szenvedett, ami az idei, szokatlanul kemény télben komoly áram-, víz- és fűtéskimaradásokat okozott.

Béketárgyalás reményekkel

A ma kezdődő kétnapos tárgyalásokat zárt ajtók mögött tartják. Az orosz küldöttség, élén ismét Vlagyimir Medinszkij elnöki megbízottal, több mint 20 főből áll. Moszkva hangsúlyozza, hogy kész lezárni a csaknem négy éve tartó háborút – ugyanakkor saját feltételei mentén. Ukrajna a jelenlegi orosz követeléseket azonban elfogadhatatlannak tartja.

A genfi találkozón a felek a rendezés kulcsfontosságú katonai, politikai és humanitárius paramétereit kívánják megvitatni, és szóba kerülhet a zaporizzsjai atomerőmű helyzete is, írja a RIA Novosztyi.

Dmitrij Peszkov közlése szerint Vlagyimir Putyin folyamatos kapcsolatban áll a tárgyalódelegációval, és rendszeresen iránymutatást ad számukra. Genfben külön munkacsoport ül össze gazdasági kérdésekben is, amelynek tagja Kirill Dmitrijev, az Orosz Közvetlen Befektetési Alap vezetője. A korábbi két tárgyalási fordulót Igor Kosztyukov, az orosz vezérkar főcsoportfőnökségének vezetője irányította, ő a mostani egyeztetésen is részt vesz.

Steve Witkoff, az Egyesült Államok különmegbízottja és Jared Kushner, Donald Trump amerikai elnök veje  (Fotó: AFP)

Január végén és február elején Abu-Dzabiban zárt ajtók mögött tartottak biztonsági munkacsoporti megbeszéléseket orosz, ukrán és amerikai részvétellel. Ezeken az Egyesült Államok által javasolt béketerv nyitott kérdéseit vitatták meg. A második fordulót követően a felek 157–157 fős hadifogolycserét hajtottak végre.

A Kreml szerint az amerikai fél elismerte: a területi kérdések rendezése nélkül – az alaszkai csúcstalálkozón elfogadott formula alapján – nem várható tartós megállapodás. Moszkva egyik alapvető feltétele, hogy az ukrán fegyveres erők kivonuljanak a Donbászból.

Borítókép: Béketárgyalások Abu-Dzabiban (Fotó: AFP)

Prágának ukrán munkások kellenek, Berlinnek pedig ukrán kiképzők + videó

Lóránt Károly
Út a háborúhoz

Lóránt Károly avatarja

Az oroszok tiltakozásokkal ugyan, de sokáig tűrték a NATO – illetve a mögötte álló erők – „Drang Nach Osten” politikáját, de Ukrajna NATO-tagsága vörös vonal volt a számukra.

