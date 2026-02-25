Brüsszel a béke helyett a háború finanszírozása mellett tette le a voksát

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a közösségi oldalán fejtette ki, hogy a háború folytatásáról és vég nélküli európai támogatásáról született megállapodás a brüsszeli vezetők és Zelenszkij elnök között. Ahogy arról lapunk is beszámolt, az Európai Parlament új állásfoglalásban rögzítette, hogy Ukrajna prioritást élvez.

Gulyás Gergely a közösségi oldalán figyelmeztetett, hogy a háború folytatásáról és vég nélküli európai támogatásáról született megállapodás a brüsszeli vezetők és Zelenszkij elnök között. Fotó: MTI

Brüsszel a béke helyett továbbra is a háború finanszírozása mellett áll, annak ellenére, hogy mindez együtt jár a fronton harcoló emberi életek tíz- és százezreinek elvesztésével, az európai gazdaság belerokkanásával

– emelte ki Gulyás, aki azzal folytatta, hogy az ukránok további támogatása és a magyar választások eredményének befolyásolása érdekében a brüsszeliek titkos paktumot kötöttek a Tisza Párttal. Azt az egyértelmű célt tűzték ki maguk elé, hogy egy olyan Brüsszel-párti bábkormányt ültetnek kormányzati pozícióba, aki nem akar és nem is tud nekik nemet mondani. Aki támogatólag lép fel amellett, hogy Magyarországot lecsatolják az olcsó olajról és gázról, igennel voksol Ukrajna pénzügyi támogatására és közelről nézi végig, ahogy Magyarország belesodródik a háborúba. Magyarországnak ebből ki kell maradnia. A magyar kormánynak meg kell őriznie az ország biztonságát és szuverenitását.