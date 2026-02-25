Rendkívüli

Rendkívüli bejelentés: elrendelték a magyarországi kritikus energetikai infrastruktúra védelmének megerősítését + videó

Gulyás GergelyBrüsszelháború

Brüsszel a béke helyett a háború finanszírozása mellett tette le a voksát

Gulyás Gergely a közösségi oldalán bírálta a brüsszeli döntéshozókat, akik megállapodtak Ukrajna vég nélküli támogatásáról és a háború folytatásáról. Az Európai Parlament állásfoglalása azt jelzi, hogy Kijev elsőbbséget élvez az uniós politikában. Bejegyzésében hangsúlyozta, hogy Brüsszel a magyar belpolitikára is hatást kíván gyakorolni, ezért hatalmas tétje van az áprilisi választásoknak.

Magyar Nemzet
2026. 02. 25. 12:02
Magyarországnak ki kell maradnia a konfliktusból Forrás: AFP
Ahogy arról lapunk is beszámolt, az Európai Parlament új állásfoglalásban rögzítette, hogy Ukrajna prioritást élvez

Gulyás Gergely közösségi oldalán figyelmeztetett, hogy a háború folytatásáról és vég nélküli európai támogatásáról született megállapodás a brüsszeli vezetők és Zelenszkij elnök között
Gulyás Gergely a közösségi oldalán figyelmeztetett, hogy a háború folytatásáról és vég nélküli európai támogatásáról született megállapodás a brüsszeli vezetők és Zelenszkij elnök között. Fotó: MTI

Brüsszel a béke helyett továbbra is a háború finanszírozása mellett áll, annak ellenére, hogy mindez együtt jár a fronton harcoló emberi életek tíz- és százezreinek elvesztésével, az európai gazdaság belerokkanásával

– emelte ki Gulyás, aki azzal folytatta, hogy az ukránok további támogatása és a magyar választások eredményének befolyásolása érdekében a brüsszeliek titkos paktumot kötöttek a Tisza Párttal. Azt az egyértelmű célt tűzték ki maguk elé, hogy egy olyan Brüsszel-párti bábkormányt ültetnek kormányzati pozícióba, aki nem akar és nem is tud nekik nemet mondani. Aki támogatólag lép fel amellett, hogy Magyarországot lecsatolják az olcsó olajról és gázról, igennel voksol Ukrajna pénzügyi támogatására és közelről nézi végig, ahogy Magyarország belesodródik a háborúba. Magyarországnak ebből ki kell maradnia. A magyar kormánynak meg kell őriznie az ország biztonságát és szuverenitását. 

Erre garancia a nemzeti petíció és a választásokon a Fidesz–KDNP-re leadott szavazat.

Mondjunk határozott nemet a háborúra és annak finanszírozására, mondjunk nemet a katonák küldésére és az orosz energiahordozókról való leválással járó magas rezsiárakra. Mondjunk nemet a magyar belpolitikába való beavatkozásra és fenyegetésekre és az ukrán EU-csatlakozásra

– zárta a bejegyzését a miniszter.

 

Borítókép: Magyarországnak ki kell maradnia a konfliktusból (Fotó: AFP)

