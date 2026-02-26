Rendre kellett inteni Révész Bulcsút a négyszeres világbajnok legenda ellen

John Higgins már túl nagy falat volt Révész Bulcsú számára a Welsh Openen. A világranglistán 87. helyen álló magyar sznúkeres azonban a 4-3-as vereség ellenére egyáltalán nem vallott szégyent a skótok négyszeres világbajnoka ellen, sőt nagy csatára késztette legendás ellenfelét.
Révész az első parti elvesztése után fordítani tudott. Előbb olyan sznúkernek köszönhetően egyenlített, amelyből Higgins csak ötödjére tudott kimenekülni, majd egy 52 pontos sorozattal már Révész vezetett. Innentől azonban a világranglistán hatodik skót irányított, 74 és 83 pontos brékkel már újra előnyben volt.
Kétmillió forint a John Higgins elleni vereség után
A 19 éves Révész végül döntő partira késztette az 50 éves világklasszist, aki bőven az apja is lehetne: 76 pontos sorozattal 3-3-ra alakította az állást. A hetedik frame-t aztán 81-10-re Higgins nyerte, akire így a nyolcaddöntőben a huszadik helyen kiemelt, kínai Csang An-ta vára walesi tornán.
A második körben kieső Révész Bulcsú 5400 fonttal, átszámítva mintegy 2,3 millió forinttal gazdagodott, miután az első fordulóban a hazaiak kedvencét, Ryan Dayt 1-3-ról fordítva 4-3-ra legyőzte.
Révész Bulcsú leckét kapott, rendre intette a bíró
A sportág első magyar profi játékosa olyan leckét is kapott a Higgins elleni meccsen, amelyet biztos nem fog elfelejteni. Előbb a közvetítésben a következő szöveggel mutatták be őt az angol kommentátorok:
Egy fiú a férfi ellen. Egy 19 éves magyar srác a sportág legendája, John Higgins ellen.
Aztán Anastazia Tuzikova, a mérkőzés játékvezetője rendre intette Révész Bulcsút, hogy tűrje be az ingét a nadrágjába. A World Snooker Tour hivatalos oldala azzal a szöveggel tette fel a videót, hogy ez az első számú lecke Révész Bulcsúnak, aki a következő alkalommal már biztosan rendesen elvégzi majd a házi feladatot.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!