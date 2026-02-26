Rendre kellett inteni Révész Bulcsút a négyszeres világbajnok legenda ellen

John Higgins már túl nagy falat volt Révész Bulcsú számára a Welsh Openen. A világranglistán 87. helyen álló magyar sznúkeres azonban a 4-3-as vereség ellenére egyáltalán nem vallott szégyent a skótok négyszeres világbajnoka ellen, sőt nagy csatára késztette legendás ellenfelét.

Révész Bulcsú leckét kapott a játékvezetőtől, aki rendre intette őt John Higgins ellen Fotó: ROBERT SZANISZLO / NurPhoto

Révész az első parti elvesztése után fordítani tudott. Előbb olyan sznúkernek köszönhetően egyenlített, amelyből Higgins csak ötödjére tudott kimenekülni, majd egy 52 pontos sorozattal már Révész vezetett. Innentől azonban a világranglistán hatodik skót irányított, 74 és 83 pontos brékkel már újra előnyben volt.

Kétmillió forint a John Higgins elleni vereség után

A 19 éves Révész végül döntő partira késztette az 50 éves világklasszist, aki bőven az apja is lehetne: 76 pontos sorozattal 3-3-ra alakította az állást. A hetedik frame-t aztán 81-10-re Higgins nyerte, akire így a nyolcaddöntőben a huszadik helyen kiemelt, kínai Csang An-ta vára walesi tornán.

A második körben kieső Révész Bulcsú 5400 fonttal, átszámítva mintegy 2,3 millió forinttal gazdagodott, miután az első fordulóban a hazaiak kedvencét, Ryan Dayt 1-3-ról fordítva 4-3-ra legyőzte.

A sportág első magyar profi játékosa olyan leckét is kapott a Higgins elleni meccsen, amelyet biztos nem fog elfelejteni. Előbb a közvetítésben a következő szöveggel mutatták be őt az angol kommentátorok:

Egy fiú a férfi ellen. Egy 19 éves magyar srác a sportág legendája, John Higgins ellen.

Aztán Anastazia Tuzikova, a mérkőzés játékvezetője rendre intette Révész Bulcsút, hogy tűrje be az ingét a nadrágjába. A World Snooker Tour hivatalos oldala azzal a szöveggel tette fel a videót, hogy ez az első számú lecke Révész Bulcsúnak, aki a következő alkalommal már biztosan rendesen elvégzi majd a házi feladatot.