Naponta hatvanezer autóval, vagyis háromszáz kilométer hosszú kocsisorral csökkenthető a zsúfoltság a fővárosi utakon

– Jelentősen csökken a vasúti járművek által keltett zaj az épülő Déli Körvasút II. ütemének átadását követően Ferencváros és Kelenföld között. Az Építési és Közlekedési Minisztérium beruházásában zajló projekt részeként a megbízott kivitelező 2025. őszén a végleges terveknek megfelelő próba zajárnyékoló falakat létesített a Szerémi út térségében, novemberben pedig akkreditált mérésen tesztelte a vasúti zaj valós csillapítását. A mérések szerint az összesített hanggátlás értéke 44 decibel volt, vagyis ennyivel csökkenthető a zajhatás, ami az elvárásokat is túlteljesítette – közölte a tárca.

Százötven éves adósság

A Déli Körvasút beruházás százötven éves adósságot törleszt a vonalszakaszon az eddig nagyrészt hiányzó zajcsillapítás teljeskörű kiépítésével. A legkorszerűbb integrált zajcsillapító szerkezet kiépítése mellett ugyanis a mostani II. ütemben Ferencváros és Kelenföld között új zaj- és rezgéscsillapító vasúti felépítmény létesül, így még csendesebbé válik a vasúti közlekedés a Déli Körvasút mentén, ezáltal sokkal nyugodtabb lesz a környezet a környéken élők számára.

Az integrált szerkezet – amelyre a vasúti felsővezetéket is rögzíti a kivitelező –, fő- és melléktartókból áll, ezek közé hanggátló biztonsági üvegtáblák épülnek. Az alkalmazott nagyméretű, ragasztott biztonsági üvegtáblák nemcsak esztétikai szerepet töltenek be, hanem valós hanggátlási és zajcsökkentési funkcióval is rendelkeznek.

Az üvegfal az alsó szakaszon integrált hangelnyelő réteggel, feljebb pedig akusztikailag méretezett üvegezéssel csökkenti a vasúti forgalomból származó zajterhelést. A létesítmény így nem csupán „látványfal”, hanem zajvédelmi rendszerként is szolgál. Az új létesítmény a jelenleg érzékelhető szint töredékére csökkenti a zajt. Az integrált szerkezet, amely Nádorkert megállóhelytől egészen a Bartók Béla úti új hídig a vasút mindkét oldalán megépül, országosan egyedülálló műszaki létesítmény.

Kiemelt szempont ugyanakkor a környezeti felelősségvállalás is:

az üvegfelületek speciális csíkozása és mintázata madár- és denevérvédelmi funkciót lát el, így láthatóvá válik az állatvilág számára. Ezzel jelentősen csökken az ütközések kockázata, miközben az utasok számára alig észrevehető, és nem rontja az egységes, letisztult megjelenést sem.

Környezetvédelmi beruházás

A Déli Körvasút építésének II. üteme nem csak közlekedési, hanem környezetvédelmi beruházás is. Az ingázók és a fővárosba tartók a telített fejpályaudvarok érintése nélkül tudnak majd vonatról más városi közösségi közlekedési járműre átszállni, mivel a jelenlegihez képest közel dupla annyi személyszállító vonat közlekedhet a Déli Körvasúton, így naponta hatvanezer autóval, vagyis háromszáz kilométer hosszú kocsisorral csökkenthető a zsúfoltság a fővárosi utakon. Ilyen formán a főváros levegőjének szennyezettsége évente hét tonnányi lebegő szennyezőanyaggal, 81 tonna szénhidrogénnel, 104 tonna nitrogénoxiddal és csaknem kilencszáz tonna szénmonoxiddal csökkenhet. Mindemellett sok ezer tonnával csökken az üvegházhatáshoz hozzájáruló szén-dioxid-kibocsátás is.

A vasúti töltés melletti környezetrendezési projekt részeként a tervek szerint 3300 méter hosszú újbudai zöldfolyosó létesül, amely az utóbbi évek legjelentősebb fővárosi zöld beruházása lehet.

Az új gyalogos közlekedési tengely megújuló és megszépülő csomópontokkal teremt kapcsolatot Nádorkert vasútállomással, a hamarosan tovább épülő új budai fonódó villamos, továbbá a jelenlegi villamosok, buszok megállóival. Csaknem három kilométeres önálló, biztonságos és komfortos kerékpáros sztráda, egyben egészséges és vonzó zöldút épül ki a Hamzsabégi út és a Duna között. A vasúti beruházás környezetében megtörténik a fejlesztés által érintett terület északi és déli oldalán a zöldfelületek általános revitalizálása, térbeli és funkcionális bővítése, a Hamzsabégi út zsákutcás végétől a Dunáig terjedő lineáris park létrehozásával. A sétányon játszóterek, ivókutak, természetszerű élőhelyek, esőkertek jönnek létre, amelyek mind a város vonzerejét erősítik.