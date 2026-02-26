Rendkívüli

Szalah sorsa eldőlhetett, de kérdés, hogy ennek mennyire örülnek Liverpoolban

Szalah sorsa eldőlhetett, de kérdés, hogy ennek mennyire örülnek Liverpoolban

Manapság egyre többekben és egyre többször vetődik fel, vajon mi lesz az előző Premier League-idény legjobbjával? Mohamed Szalah liverpooli jövője sokáig kétséges volt, ám brit sajtóértesülések egyértelműen közölték, hogy a 33 éves egyiptomi csatár a szerződése lejártáig biztosan marad a Liverpoolban. Már csak az a nagy kérdés, állandósítani tudja-e helyét a kezdőben, vagy a magas fizetése az egyetlen ok, ami miatt 2027 nyaráig a Liverpoolban láthatjuk játszani.

Mohamed Szalah nemcsak a világ jelenlegi legjobb középpályásának tartja Szoboszlai Dominikot, de jövő nyárig a csapattársa is marad
Korábban az angol sajtó arról írt, hogy hiába volt az Afrika-kupa miatti távollét, szinte semmit sem változott a Liverpool támadójának a helyzete, és egyre többen gondolták úgy, hogy a támadó a nyári átigazolási időszakban elhagyhatja a klubot. A támadó iránt igencsak érdeklődő szaúdi al-Ittihad volt a kiemelt célállomás. Azonban mostanra mindez alaposan megváltozott, és a BBC-n megjelent hír szerint Mohamed Szalah nem megy sehova, hanem kitöltheti a 2027. június 30-ig szóló szerződését. Ez pedig azt jelenti, ha a Liverpool Szoboszlai Dominikkel is megegyezik a hosszabbításról, akkor a két jóbarát minimum másfél évig még együtt játszhat.

Mohamed Szalah és Arne Slot kapcsolata látszólag nem olyan jó, mint a tavalyi szezonban, amikor mindketten bajnokok lettek a Liverpoollal

Szalah maradhat, de kérdés, valóban boldogan teszi-e mindezt

A brit átigazolási hírekben jól értesült Insider Futboll információi szerint a 33 éves egyiptomi csatár örül, hogy kitöltheti liverpooli szerződésének fennmaradó részét, amely a következő szezon végéig érvényes. Igaz, ha a szaúdiak képesek lesznek kivásárolni őt a szerződéséből és megadják neki minimum azt a fizetést, amit az Anfielden keres – heti 400 ezer font –, abban az esetben van némi esély arra, hogy Szalah még idén nyáron klubot váltson.

Mohamed Szalah statisztikája

2023–24-es szezon

  • 44 meccsen 25 gól és 14 gólpassz fűződött a nevéhez

2024–25-ös idény

  • 52 mérkőzésen 34 gólt és 23 gólpasszt jegyzett, 

2025–26-os szezon

  • 28 meccsen 7 gólig és 8 asszisztig jutott.

Szalah liverpooli maradását egyébként Stefan Borson, a Manchester City korábbi pénzügyi tanácsadója is megerősítette a portálnak, mondván, a maradás mögött nem a csatár és Slot kapcsolatának javulása, netán a hirtelen formajavulás állhat, hanem egész egyszerűen a pénz. Ugyanis a szaúdiakon kívül senki sem lenne képes Szalah anyagi igényeit kielégíteni.

– Azt hiszem, a valóság az, hogy csak a szaúdiak tudnak versenyezni a Liverpoollal, csak nagy kérdés, vajon akarnak-e. Ugyanis jelenleg nem tudjuk, kitart-e az al-Itthad az ajánlata mellett. 

Mivel a csatárnak ilyen fizetési feltételek mellett jövő nyárig szerződése van, jó döntés Szalah részről, hogy marad, és boldogan felveszi 2027 nyaráig a neki járó összeget.

Ismerve a játékos anyagi elképzeléseit a jövőre nézve, egyszerűen nincs más klub, amely még egy ingyenes transzfer mellett is ki tudná gazdálkodni a leigazolását – jelentette ki Stefan Borson.

Kerkez és Szoboszlai között a Liverpool legjobban kereső játékosa: Mohamed Szalah

Szoboszlai mindig is jóban volt az egyiptomival

A Liverpool jelenlegi legjobbja és vezére, Szoboszlai Dominik sosem titkolta, mennyire szeret a csatárral együtt lenni a pályán és azon kívül is. Szoboszlai a FIFA-gálán is Szalahra szavazott, mint a 2025-ös év legjobb játékosa, és ne feledkezzünk meg arról, hogy az egyiptomi visszatérését követően a Bournemouth ellen gyönyörűen gurított a magyar középpályás elé, aki bombagólt lőtt a passzból.

Mindketten betaláltak a Brighton ellen az FA-kupában, és a lefújás után a Liverpool két sztárja nyilatkozott az angol sajtónak. Szalah szerint a Liverpool szezonja, az elnyerhető trófeák száma azon múlik, hogy Szoboszlai Dominik miként fog teljesíteni a hátralévő meccseken.

– Ez Dominik teljesítményén múlik. Ő jelenleg a világ egyik legjobb játékosa, a csapatunk nagyban függ tőle. Nagyon remélem, hogy újra meg tudjuk nyerni a kupát, az mindenkinek hatalmas öröm lenne – mondta mosolyogva Szalah, aki eközben Szoboszlaira mutatott.

 

