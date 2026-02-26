Szalah sorsa eldőlhetett, de kérdés, hogy ennek mennyire örülnek Liverpoolban

Korábban az angol sajtó arról írt, hogy hiába volt az Afrika-kupa miatti távollét, szinte semmit sem változott a Liverpool támadójának a helyzete, és egyre többen gondolták úgy, hogy a támadó a nyári átigazolási időszakban elhagyhatja a klubot. A támadó iránt igencsak érdeklődő szaúdi al-Ittihad volt a kiemelt célállomás. Azonban mostanra mindez alaposan megváltozott, és a BBC-n megjelent hír szerint Mohamed Szalah nem megy sehova, hanem kitöltheti a 2027. június 30-ig szóló szerződését. Ez pedig azt jelenti, ha a Liverpool Szoboszlai Dominikkel is megegyezik a hosszabbításról, akkor a két jóbarát minimum másfél évig még együtt játszhat.

Mohamed Szalah és Arne Slot kapcsolata látszólag nem olyan jó, mint a tavalyi szezonban, amikor mindketten bajnokok lettek a Liverpoollal (Fotó: AFP/Paul Ellis)

Szalah maradhat, de kérdés, valóban boldogan teszi-e mindezt

A brit átigazolási hírekben jól értesült Insider Futboll információi szerint a 33 éves egyiptomi csatár örül, hogy kitöltheti liverpooli szerződésének fennmaradó részét, amely a következő szezon végéig érvényes. Igaz, ha a szaúdiak képesek lesznek kivásárolni őt a szerződéséből és megadják neki minimum azt a fizetést, amit az Anfielden keres – heti 400 ezer font –, abban az esetben van némi esély arra, hogy Szalah még idén nyáron klubot váltson.

Mohamed Szalah statisztikája

2023–24-es szezon

44 meccsen 25 gól és 14 gólpassz fűződött a nevéhez

2024–25-ös idény

52 mérkőzésen 34 gólt és 23 gólpasszt jegyzett,

2025–26-os szezon

28 meccsen 7 gólig és 8 asszisztig jutott.

Szalah liverpooli maradását egyébként Stefan Borson, a Manchester City korábbi pénzügyi tanácsadója is megerősítette a portálnak, mondván, a maradás mögött nem a csatár és Slot kapcsolatának javulása, netán a hirtelen formajavulás állhat, hanem egész egyszerűen a pénz. Ugyanis a szaúdiakon kívül senki sem lenne képes Szalah anyagi igényeit kielégíteni.

– Azt hiszem, a valóság az, hogy csak a szaúdiak tudnak versenyezni a Liverpoollal, csak nagy kérdés, vajon akarnak-e. Ugyanis jelenleg nem tudjuk, kitart-e az al-Itthad az ajánlata mellett.

Mivel a csatárnak ilyen fizetési feltételek mellett jövő nyárig szerződése van, jó döntés Szalah részről, hogy marad, és boldogan felveszi 2027 nyaráig a neki járó összeget.

Ismerve a játékos anyagi elképzeléseit a jövőre nézve, egyszerűen nincs más klub, amely még egy ingyenes transzfer mellett is ki tudná gazdálkodni a leigazolását – jelentette ki Stefan Borson.