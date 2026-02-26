Rendkívüli

Ukrajna tudatosan fenyegeti a magyar energiabiztonságot – kövesse nálunk élőben! + videó

UkrajnaTiszaszemét

Tonnaszám hozza az ukrán szemetet a Tisza

Ismét súlyos környezeti terhelést okoz a Tiszán levonuló, főként PET-palackokból álló hulladékhullám, amely Ukrajna irányából éri el Magyarországot. A magyar hatóságok ezrével gyűjtik össze a beérkező szemetet, miközben a szakértők szerint a probléma gyökere a hegyvidéki térségek rendezetlen hulladékgazdálkodásában és az illegális lerakókban keresendő.

Magyar Nemzet
2026. 02. 26. 10:24
Tisza folyó
Tisza folyó Fotó: ROBERT NEMETI Forrás: AFP
A közösségi oldalakon közzétett videók alapján a Tisza vízszintje jelentősen megemelkedett, és az erős áramlás az uszadékfa mellett számottevő mennyiségű szemetet sodor Magyarország felé – erről a Kiszo.net adott hírt. A jelenséget a hirtelen olvadás magyarázza, amely a lakott területek környezetében felhalmozódott hulladékot a folyóba juttatja  – számolt be az esetről a Híradó.

Tonnaszám hozza az ukrán szemetet a Tisza
Tonnaszám hozza az ukrán szemetet a Tisza. Fotó:  AFP

A Tisza vízminőségének romlása – főként a PET-palackok tömeges megjelenése miatt – évek óta visszatérő gond, amely Magyarországot leginkább Kárpátalja irányából sújtja, és az árvizek idején különösen intenzívvé válik.

Ilyenkor a magyar szervek rendszeresen több ezer köbméter hulladékot távolítanak el, a meder megtisztításához pedig munkagépeket és speciális eszközöket is alkalmaznak.

Hazai oldalról hosszú ideje érkeznek jelzések a jelentős mennyiségű, főként magas vízálláskor beérkező szemét miatt; 2021 januárjában és februárjában például körülbelül 1500 köbmétert mértek fel. 

A szennyeződés Kárpátaljáról és Románia felől egyaránt érkezik, ugyanakkor a környezetvédelmi szakhatóságok hangsúlyozzák, hogy nem minden hulladék kizárólag ukrán eredetű. A szakértők szerint a probléma alapja a hegyvidéki régiókban tapasztalható hiányos hulladékgazdálkodás és az illegális lerakás, amely áradások során torlaszokat alakít ki a folyókban.

Borítókép: Tisza folyó (Fotó: AFP)

