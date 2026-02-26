A közösségi oldalakon közzétett videók alapján a Tisza vízszintje jelentősen megemelkedett, és az erős áramlás az uszadékfa mellett számottevő mennyiségű szemetet sodor Magyarország felé – erről a Kiszo.net adott hírt. A jelenséget a hirtelen olvadás magyarázza, amely a lakott területek környezetében felhalmozódott hulladékot a folyóba juttatja – számolt be az esetről a Híradó.

Tonnaszám hozza az ukrán szemetet a Tisza. Fotó: AFP