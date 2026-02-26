A közösségi oldalakon közzétett videók alapján a Tisza vízszintje jelentősen megemelkedett, és az erős áramlás az uszadékfa mellett számottevő mennyiségű szemetet sodor Magyarország felé – erről a Kiszo.net adott hírt. A jelenséget a hirtelen olvadás magyarázza, amely a lakott területek környezetében felhalmozódott hulladékot a folyóba juttatja – számolt be az esetről a Híradó.
Tonnaszám hozza az ukrán szemetet a Tisza
Ismét súlyos környezeti terhelést okoz a Tiszán levonuló, főként PET-palackokból álló hulladékhullám, amely Ukrajna irányából éri el Magyarországot. A magyar hatóságok ezrével gyűjtik össze a beérkező szemetet, miközben a szakértők szerint a probléma gyökere a hegyvidéki térségek rendezetlen hulladékgazdálkodásában és az illegális lerakókban keresendő.
A Tisza vízminőségének romlása – főként a PET-palackok tömeges megjelenése miatt – évek óta visszatérő gond, amely Magyarországot leginkább Kárpátalja irányából sújtja, és az árvizek idején különösen intenzívvé válik.
Ilyenkor a magyar szervek rendszeresen több ezer köbméter hulladékot távolítanak el, a meder megtisztításához pedig munkagépeket és speciális eszközöket is alkalmaznak.
Hazai oldalról hosszú ideje érkeznek jelzések a jelentős mennyiségű, főként magas vízálláskor beérkező szemét miatt; 2021 januárjában és februárjában például körülbelül 1500 köbmétert mértek fel.
A szennyeződés Kárpátaljáról és Románia felől egyaránt érkezik, ugyanakkor a környezetvédelmi szakhatóságok hangsúlyozzák, hogy nem minden hulladék kizárólag ukrán eredetű. A szakértők szerint a probléma alapja a hegyvidéki régiókban tapasztalható hiányos hulladékgazdálkodás és az illegális lerakás, amely áradások során torlaszokat alakít ki a folyókban.
Borítókép: Tisza folyó (Fotó: AFP)
A téma legfrissebb hírei
Ukrajnának nem áll szándékában visszafizetni az uniós hitelt
Semmi sem elég!
Brüsszel hatalmas fejmosást kapott az amerikai külügyminisztertől
Donald Trump türelme nem korlátlan.
Agysérülésekbe halt bele egy férfi, úgy megverték a sorozók
Sokkoló részletek!
A kubai hatóságok terroristákat fogtak
Havanna szerint az Egyesült Államok küldte őket.
