Rendkívüli

Ukrajna tudatosan fenyegeti a magyar energiabiztonságot – kövesse nálunk élőben! + videó

autós hírKínanémet autó

Brutálisan visszaesett 2025-ben a Kínába irányuló német autóexport

A világ legnagyobb újautó-piacára irányuló német autókivitel mintegy a harmadával csökkent tavaly, folytatva ezzel a meredek visszaesést, aminek a következtében a 2022. évi csúcs óta a német ágazati export több mint a felére zsugorodott – áll az IW (Institut der deutschen Wirtschaft) német gazdaságkutató intézet friss jelentésében.

2026. 02. 26. 10:23
Forrás: Porsche
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Németország tavaly 14 milliárd euró értékben szállított autókat és alkatrészeket Kínába, jócskán elmaradva a három évvel korábbi mintegy 30 milliárd eurótól, ami 

jól érzékelteti, hogy Németország milyen gyors ütemben szorul ki legfontosabb külföldi piacáról.

Az autógyártók – amelyek Németország legnagyobb ipari szektorát alkotják - évtizedek óta a legnehezebb megpróbáltatással néznek szembe a magasabb amerikai importvámok, a gyenge európai kereslet, az elektromos járművekre történő átállás magas költségei, valamint a Kínában egyre fokozódó árháború miatt.

Az IW adatai Friedrich Merz német kancellár szerdán kezdődő kétnapos kínai látogatását megelőzően láttak napvilágot. A szorosan figyelemmel kísért út várhatóan rávilágít arra, hogy Európa legnagyobb gazdasága hogyan igyekszik újrahangolni kapcsolatait legnagyobb kereskedelmi partnerével a növekvő verseny- és geopolitikai feszültségek közepette. A Hszinhua kínai hírügynökség keddi beszámolója szerint a kancellárt mintegy harminc cég vezetője is elkíséri Kínába, ahol találkozik Hszi Csin-ping elnökkel és tárgyal Li Csiang miniszterelnökkel.

(MTI)

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Békés Bence
idezojelekhann endre

Bevállalós Bandi

Békés Bence avatarja

Hann Endre egyszerűen beismeri, hogy a közvéleményt nem tájékoztatni, hanem befolyásolni akarta.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu