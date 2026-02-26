Brutálisan visszaesett 2025-ben a Kínába irányuló német autóexport

Németország tavaly 14 milliárd euró értékben szállított autókat és alkatrészeket Kínába, jócskán elmaradva a három évvel korábbi mintegy 30 milliárd eurótól, ami

jól érzékelteti, hogy Németország milyen gyors ütemben szorul ki legfontosabb külföldi piacáról.

Az autógyártók – amelyek Németország legnagyobb ipari szektorát alkotják - évtizedek óta a legnehezebb megpróbáltatással néznek szembe a magasabb amerikai importvámok, a gyenge európai kereslet, az elektromos járművekre történő átállás magas költségei, valamint a Kínában egyre fokozódó árháború miatt.

Az IW adatai Friedrich Merz német kancellár szerdán kezdődő kétnapos kínai látogatását megelőzően láttak napvilágot. A szorosan figyelemmel kísért út várhatóan rávilágít arra, hogy Európa legnagyobb gazdasága hogyan igyekszik újrahangolni kapcsolatait legnagyobb kereskedelmi partnerével a növekvő verseny- és geopolitikai feszültségek közepette. A Hszinhua kínai hírügynökség keddi beszámolója szerint a kancellárt mintegy harminc cég vezetője is elkíséri Kínába, ahol találkozik Hszi Csin-ping elnökkel és tárgyal Li Csiang miniszterelnökkel.

