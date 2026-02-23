Különleges műszerfallal érkezett meg Magyarországra a legújabb kínai SUV

Már Magyarországon is megvásárolható az Omoda 7 SHS-P fronthajtású szabadidő-autó. A plug-in hibrid hajtásláncú, 4,6 méteres kompakt kínai SUV a képek és méretadatok alapján

tágasnak ígérkezik, de a csomagtere mindössze 401 literes,

vélhetően az alul elhelyezett 18,4 kWh-s akkumulátor miatt.

A hűtőrácsot a Lexus RX-ről másolta az Omoda

Fotó: LEO CAVAZZANA / Omoda

Az Omoda 7 SHS-P egyetlen hajtáslánccal rendelhető, melynek alapja a 143 lóerős, 1,5 literes, turbófeltöltésű benzinmotor, amely a Miller-ciklus elve szerint, tehát várhatóan takarékosan működik. Neki egy 204 lóerős villanymotor segít be a hajtásba (vagy hajt önállóan), a két erőforrás összehangolt működéséről egy kifejezetten hibrid hajtáslánchoz fejlesztett automatikus váltó gondoskodik.

4,66 méter hosszú, 2,72 méteres tengelytávval, a kerekek 20 colosak

Fotó: LEO CAVAZZANA / Omoda

Erőből nincs hiány: az egymillió km garanciával (!) rendelkező hajtásrendszer

rendszerteljesítménye 274 lóerő, a nyomatéka 365 Nm,

a kínai SUV gyorsulása 8,4 másodpercig tart 0–100 km/h-ra, kombinált üzemanyag-fogyasztása (feltöltött akkuval) 2,3 l/100 km. A kombinált hatótáv a 70 literes tanknak köszönhetően elméletileg akár 1200 km is lehet a gyártó szerint, a tisztán elektromos hatótáv 90 km (WLTP).

Modern, de nem túl karakteres a dizájn

Fotó: LEO CAVAZZANA / Omoda

Egyenáramról 40 kW-tal lehet tölteni az akkumulátort, a teljes töltés fél órát sem vesz igénybe. Igényes megoldás a hátul is független, több lengőkaros futómű, a hátsó tárcsafékek viszont nem belső hűtésűek.

A központi kijelző elcsúsztatható az első utas elé

Fotó: Omoda

Egyelőre csak a legmagasabb, Exclusive felszereltségi szinttel vásárolható meg Magyarországon az új Omoda, a bevezető ára – egymilliós kedvezménnyel – 16,49 millió forint. Ez elsőre nem tűnik túl kevésnek, de a 7 SHS-P a gyártó szokása szerint igen gazdagon felszerelt: utasoldalra csúsztatható 15,6 colos központi érintőkijelzőt, gyári navigációt, 50 wattos vezeték nélküli okostelefon-töltőket, telefontükrözést, HUD kijelzőt, fűthető kormányt és szélvédőt, 20 colos felniket, műbőr kárpitozást, nyolc hangszórós Sony hifit, panoráma-üvegtetőt, LED-es lámpákat, fűthető, szellőztethető első üléseket, elektromos csomagtérajtót, körkörös kamerarendszert és távirányíthatóságot (parkoláskor, mobilalkalmazással) is ad alapáron a sokféle vezetéstámogató rendszer mellé.