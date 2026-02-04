Hamarosan megérintheti a tavasz szele vagy éppen a migrén kénes lehelete

A nap hátralevő részében még többfelé várható gyengülő intenzitású eső, de dél felől fokozatosan szűnni kezd a csapadék, és késő estétől már csak helyenként lehet kisebb eső, zápor, a nyugati határvidéken néhol havas eső is. Csütörtökön közepesen vagy erősen felhős időre készülhetünk átmeneti szakadozásokkal és rövid napos időszakokkal, de a nyugati, délnyugati tájakon borult lehet az ég. Elszórtan lehet kisebb eső, zápor. Többfelé megélénkül, néhol megerősödik a keleti, délkeleti szél, de az északkeleti tájakon gyengébb lesz a légmozgás.