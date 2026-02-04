Hamarosan megérintheti a tavasz szele vagy éppen a migrén kénes lehelete

Szerdán délután a déli vármegyékben már szakadozhat a felhőzet, és éjszaka több helyen lehetnek átmeneti szakadozások, vékonyodások a felhőzetben. Elsősorban az Észak-Alföldön foltokban köd képződhet – írja előrejelzésében a HungaroMet.
A nap hátralevő részében még többfelé várható gyengülő intenzitású eső, de dél felől fokozatosan szűnni kezd a csapadék, és késő estétől már csak helyenként lehet kisebb eső, zápor, a nyugati határvidéken néhol havas eső is. Csütörtökön közepesen vagy erősen felhős időre készülhetünk átmeneti szakadozásokkal és rövid napos időszakokkal, de a nyugati, délnyugati tájakon borult lehet az ég. Elszórtan lehet kisebb eső, zápor. Többfelé megélénkül, néhol megerősödik a keleti, délkeleti szél, de az északkeleti tájakon gyengébb lesz a légmozgás.
További Belföld híreink
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet –1 és +5 fok között valószínű. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön általában 7 és 12 fok között alakul, de a Nyugat-Dunántúlon és Borsodban csak 4, 6 fok lesz, ugyanakkor az Alföld délkeleti részein akár 13, 16 fokot is mérhetünk.
További Belföld híreink
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Brüsszel elvenné az olcsó rezsit, a Shell így már piacot lát Magyarországban + videó
– Ehhez azért nekünk is lesz egy-két szavunk – fogalmazott Szentkirályi Alexandra.
Szegényeket használt pénzmosásra: 117 millió forintos bűncselekménnyel gyanúsítanak egy miskolci férfit
Sértettenként több millió forintot utaltak át a gyanúsított vagy a beszervezettek számláira.
Nem pihentek a fővárosi traffiboxok az év elején
Csaknem félezer gyorshajtót mértek be januárban.
Várandós édesanya, egy gyermek és két férfi is megsérült egy súlyos balesetben Győr-Moson-Sopronban
Az útszakaszt lezárták.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Brüsszel elvenné az olcsó rezsit, a Shell így már piacot lát Magyarországban + videó
– Ehhez azért nekünk is lesz egy-két szavunk – fogalmazott Szentkirályi Alexandra.
Szegényeket használt pénzmosásra: 117 millió forintos bűncselekménnyel gyanúsítanak egy miskolci férfit
Sértettenként több millió forintot utaltak át a gyanúsított vagy a beszervezettek számláira.
Nem pihentek a fővárosi traffiboxok az év elején
Csaknem félezer gyorshajtót mértek be januárban.
Várandós édesanya, egy gyermek és két férfi is megsérült egy súlyos balesetben Győr-Moson-Sopronban
Az útszakaszt lezárták.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!