Hamarosan megérintheti a tavasz szele vagy éppen a migrén kénes lehelete

Orbán Viktor: A kényszersorozásban részt vevő ukránokat haladéktalanul kiutasítjuk! + videó

Forrás: MTI2026. 02. 04. 16:19
Szerdán délután a déli vármegyékben már szakadozhat a felhőzet, és éjszaka több helyen lehetnek átmeneti szakadozások, vékonyodások a felhőzetben. Elsősorban az Észak-Alföldön foltokban köd képződhet – írja előrejelzésében a HungaroMet. 

A nap hátralevő részében még többfelé várható gyengülő intenzitású eső, de dél felől fokozatosan szűnni kezd a csapadék, és késő estétől már csak helyenként lehet kisebb eső, zápor, a nyugati határvidéken néhol havas eső is. Csütörtökön közepesen vagy erősen felhős időre készülhetünk átmeneti szakadozásokkal és rövid napos időszakokkal, de a nyugati, délnyugati tájakon borult lehet az ég. Elszórtan lehet kisebb eső, zápor. Többfelé megélénkül, néhol megerősödik a keleti, délkeleti szél, de az északkeleti tájakon gyengébb lesz a légmozgás.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet –1 és +5 fok között valószínű. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön általában 7 és 12 fok között alakul, de a Nyugat-Dunántúlon és Borsodban csak 4, 6 fok lesz, ugyanakkor az Alföld délkeleti részein akár 13, 16 fokot is mérhetünk. 


 

