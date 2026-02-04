Meghalt a kalauz, akit jegyellenőrzés közben támadott meg egy utas a vonaton

A 26 éves elkövető hétfőn este támadta meg a német állami vasúttársaság (Deutsche Bahn) munkatársát, amikor a szerelvény éppen elhagyta a Rajna-vidék–Pfalz tartományban található Landstuhl város vasútállomását. A támadás helyszínén az utasok elsősegélyt nyújtottak a sérültnek, majd értesítették a rendőrséget. A kalauzt újraélesztették és kórházba szállították, ahol szerdán reggel belehalt sérüléseibe.

A Németországban élő, görög állampolgárságú elkövetőt a tartományi és szövetségi rendőrség egységei a helyszínen elfogták és őrizetbe vették. A férfi a kalauz fejére mért ökölcsapásokkal okozta a végzetes sérüléseket.