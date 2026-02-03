Zseniális, hogy mennyit úszott a 13 éves fiú, hogy megmentse a családját a biztos haláltól

Az anya kedden újságíróknak elmondta, hogy élete egyik legnehezebb döntése volt, amikor a legidősebb gyerekét el kellett küldenie segítségért, mert nem akarta a három gyerekét magára hagyni. Hozzátette: biztos volt benne, hogy fia kijut a partra, csak akkor támadtak kétségei, amikor esteledni kezdett, és még nem érkezett meg a segítség.

Nem estünk kétségbe, énekeltünk, viccelődtünk, próbáltuk úgy felfogni, mint egy játékot, amíg alkonyodni nem kezdett, mert akkor már erősen hullámzott. Nagyon nagy hullámok voltak

– idézte fel. Már nagyon dideregtek, és Beau a lábát sem érezte a hideg miatt, mire megjött a segítség – fűzte hozzá. A család mind a négy tagját megvizsgálták, de egyikük sem szorult kórházi kezelésre.