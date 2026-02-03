Rendkívüli

Orbán Viktor február 14-én tartja évértékelőjét

Zseniális, hogy mennyit úszott a 13 éves fiú, hogy megmentse a családját a biztos haláltól

Órákig úszott egy 13 éves fiú, hogy partra érve segítséget kérjen édesanyja és testvérei megmentésére, akik kisodródtak a nyílt vízre a nyugat-ausztráliai Quindalup közelében.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 02. 03. 13:08
illusztráció Forrás: Pexels
Austin Applebee mintegy négy kilométert úszott, hogy partot érjen, és megmentse 47 éves édesanyját, Joanne Applebee-t, 12 éves öccsét, Beau-t és 8 éves húgát, Grace-t – számolt be róla a helyi rendőrség.

A vakációzó perth-i család a szállodájukban bérelt kajakokkal és SUP-okkal pénteken dél körül kezdett evezni, ám a széljárás váratlanul megváltozott, és a nyílt vizekre sodorta őket. A fiú elmondta, hogy előbb egy gumikajakkal próbált visszaevezni a partra, majd mivel megtelt vízzel, azt elhagyva, mentőmellényben kezdett úszni, de később azt is levetette, mert akadályozta az úszásban. Megpróbált jó dolgokra gondolni a háborgó tengeren az alatt a négy óra alatt, míg partot ért. 

Erősen hullámzott a víz, és nem volt rajtam mentőmellény. Folyton arra gondoltam »csak ússz tovább, csak ússz tovább«, aztán végül sikerült partot érnem és összeestem

– részletezte az emberfeletti küzdelmét a fiú, akinek még két kilométert futnia is kellett a parton, míg elért egy telefonig, amelyen segítséget tudott kérni. A helyi mentőszolgálatok este hat óra körül kapták a riasztást.

A vészjelzést követően helikopterrel kezdték keresni az anyát és két gyerekét, akiket este fél kilenc tájban, Quindaluptól mintegy 14 kilométerre találtak meg szerencsésen.

Nem lehet eléggé dicsérni a 13 éves fiú tettét – elszántságát és bátorságát, ami végül megmentette anyját és testvéreit

– fogalmazott James Bradley rendőrfelügyelő hozzátéve, hogy szerencsére mindannyiukon volt mentőmellény.

Az anya kedden újságíróknak elmondta, hogy élete egyik legnehezebb döntése volt, amikor a legidősebb gyerekét el kellett küldenie segítségért, mert nem akarta a három gyerekét magára hagyni. Hozzátette: biztos volt benne, hogy fia kijut a partra, csak akkor támadtak kétségei, amikor esteledni kezdett, és még nem érkezett meg a segítség.

Nem estünk kétségbe, énekeltünk, viccelődtünk, próbáltuk úgy felfogni, mint egy játékot, amíg alkonyodni nem kezdett, mert akkor már erősen hullámzott. Nagyon nagy hullámok voltak

– idézte fel. Már nagyon dideregtek, és Beau a lábát sem érezte a hideg miatt, mire megjött a segítség – fűzte hozzá. A család mind a négy tagját megvizsgálták, de egyikük sem szorult kórházi kezelésre.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

