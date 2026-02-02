Nem várt véget ért az állásinterjú egy budapesti irodaházban

Az irodaház munkatársai azonnal a segítségére siettek, mentőt hívtak, majd a telefonos utasításokat követve megvizsgálták a beteget, aki már nem lélegzett. Így tehát a mentésirányító instrukciói szerint megkezdték az újraélesztést és egymást váltva küzdöttek a férfi életéért. A mentők gyorsan a helyszínre értek és átvették az életmentést.

Az időben megkezdett segítségnyújtásnak és a szakemberek beavatkozásainak hála a beteg keringése végül visszatért és stabil állapotban szállíthatták kórházba a mentők.