Állásinterjúra ment egy fővárosi irodaházba egy hatvanéves férfi, ahol hirtelen rosszul lett és összeesett – írja a közösségi oldalán az Országos Mentőszolgálat.
Nem várt véget ért az állásinterjú egy budapesti irodaházban
Ennél egy kicsit mindenki jobbra számított.
Az irodaház munkatársai azonnal a segítségére siettek, mentőt hívtak, majd a telefonos utasításokat követve megvizsgálták a beteget, aki már nem lélegzett. Így tehát a mentésirányító instrukciói szerint megkezdték az újraélesztést és egymást váltva küzdöttek a férfi életéért. A mentők gyorsan a helyszínre értek és átvették az életmentést.
Az időben megkezdett segítségnyújtásnak és a szakemberek beavatkozásainak hála a beteg keringése végül visszatért és stabil állapotban szállíthatták kórházba a mentők.
