Nagyon úgy tűnik, hogy nem koronavírus miatt kerülnek kórházba az emberek

Stagnál az örökítőanyag átlagkoncentrációja a szennyvízben.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 01. 22. 14:28
illusztráció Fotó: Havran Zoltán
Az év 3. hetében országos szinten stagnált a koronavírus örökítőanyagának átlagkoncentrációja a szennyvízben – közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) csütörtökön a honlapján.

A tájékoztató szerint az év 3. hetében 16 ellátási területen stagnálást figyeltek meg, emelkedést tapasztaltak Kecskeméten, csökkenést pedig Egerben, Miskolcon, Kaposváron, Szolnokon és Szombathelyen.

Az örökítőanyag koncentrációja Budapest északi, déli és központi mintájában, valamint az agglomeráció mintájában, továbbá Zalaegerszegen, Veszprémben, Pécsen, Szegeden, Békéscsabán, Salgótarjánban és Nyíregyházán emelkedett, Győrben, Szombathelyen, Tatabányán, Székesfehérváron, Kaposváron, Szekszárdon, Kecskeméten, Szolnokon, Egerben és Debrecenben a mérsékelt, Miskolcon az alacsony tartományban volt.

Az NNGYK közlése szerint a szennyvízminták alapján 

a koronavírus-fertőzések számának növekedése nem várható.

Arról is írtak, hogy az influenza A vírusának örökítőanyag-koncentrációja országos átlagban emelkedik, a 3. naptári héten Budapest Déli, Északi és Központi szennyvíztisztító telepeinek ellátási területén, Debrecenben, Egerben, Kaposváron, Miskolcon, Pécsett, Salgótarjánban, Székesfehérváron, Szolnokon, Szombathelyen, Tatabányán, valamint Budapest agglomerációjának vizsgált településein volt kimutatási határ felett a mennyisége.

A szennyvízeredmények alapján az influenza A vírus az előző hetekhez viszonyítva magasabb szinten cirkulál a lakosság körében, a fertőzésszámok emelkedése várható a következő időszakban – írták. Érdekesség az ügyben, hogy az elmúlt héten nagyjából 47 ezer ember fordult orvoshoz légúti fertőzés miatt, közülük csaknem kétszázan kerültek kórházba. Intenzív osztályon 11 embert ápolnak. Erről részletesebben is olvashat az alábbi cikkünkben. 

 

