Nagyon úgy tűnik, hogy nem koronavírus miatt kerülnek kórházba az emberek

A tájékoztató szerint az év 3. hetében 16 ellátási területen stagnálást figyeltek meg, emelkedést tapasztaltak Kecskeméten, csökkenést pedig Egerben, Miskolcon, Kaposváron, Szolnokon és Szombathelyen.

Az örökítőanyag koncentrációja Budapest északi, déli és központi mintájában, valamint az agglomeráció mintájában, továbbá Zalaegerszegen, Veszprémben, Pécsen, Szegeden, Békéscsabán, Salgótarjánban és Nyíregyházán emelkedett, Győrben, Szombathelyen, Tatabányán, Székesfehérváron, Kaposváron, Szekszárdon, Kecskeméten, Szolnokon, Egerben és Debrecenben a mérsékelt, Miskolcon az alacsony tartományban volt.