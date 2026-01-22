Az év 3. hetében országos szinten stagnált a koronavírus örökítőanyagának átlagkoncentrációja a szennyvízben – közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) csütörtökön a honlapján.
Nagyon úgy tűnik, hogy nem koronavírus miatt kerülnek kórházba az emberek
Stagnál az örökítőanyag átlagkoncentrációja a szennyvízben.
A tájékoztató szerint az év 3. hetében 16 ellátási területen stagnálást figyeltek meg, emelkedést tapasztaltak Kecskeméten, csökkenést pedig Egerben, Miskolcon, Kaposváron, Szolnokon és Szombathelyen.
Az örökítőanyag koncentrációja Budapest északi, déli és központi mintájában, valamint az agglomeráció mintájában, továbbá Zalaegerszegen, Veszprémben, Pécsen, Szegeden, Békéscsabán, Salgótarjánban és Nyíregyházán emelkedett, Győrben, Szombathelyen, Tatabányán, Székesfehérváron, Kaposváron, Szekszárdon, Kecskeméten, Szolnokon, Egerben és Debrecenben a mérsékelt, Miskolcon az alacsony tartományban volt.
További Belföld híreink
Az NNGYK közlése szerint a szennyvízminták alapján
a koronavírus-fertőzések számának növekedése nem várható.
Arról is írtak, hogy az influenza A vírusának örökítőanyag-koncentrációja országos átlagban emelkedik, a 3. naptári héten Budapest Déli, Északi és Központi szennyvíztisztító telepeinek ellátási területén, Debrecenben, Egerben, Kaposváron, Miskolcon, Pécsett, Salgótarjánban, Székesfehérváron, Szolnokon, Szombathelyen, Tatabányán, valamint Budapest agglomerációjának vizsgált településein volt kimutatási határ felett a mennyisége.
További Belföld híreink
A szennyvízeredmények alapján az influenza A vírus az előző hetekhez viszonyítva magasabb szinten cirkulál a lakosság körében, a fertőzésszámok emelkedése várható a következő időszakban – írták. Érdekesség az ügyben, hogy az elmúlt héten nagyjából 47 ezer ember fordult orvoshoz légúti fertőzés miatt, közülük csaknem kétszázan kerültek kórházba. Intenzív osztályon 11 embert ápolnak. Erről részletesebben is olvashat az alábbi cikkünkben.
További Belföld híreink
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Búcsút mondhat a mínuszoknak a hétvégén, de ez nem azt jelenti, hogy könnyebb dolga lesz az utakon
Meglepetés!
Veszélyes trend terjed a hálószobákban
A jelenségek miatt egyre több a szexuális úton terjedő fertőzés is.
Ezek a kormánytagok kedvenc magyar filmjei
Mindegyik igazi klasszikus.
Rezzenéstelen arccal kérte a jegyeket és bérleteket a 18 éves fiatalember, aztán találkozott egy profival + videó
Járókelőket is igazoltatott, ha úgy tartotta kedve.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Búcsút mondhat a mínuszoknak a hétvégén, de ez nem azt jelenti, hogy könnyebb dolga lesz az utakon
Meglepetés!
Veszélyes trend terjed a hálószobákban
A jelenségek miatt egyre több a szexuális úton terjedő fertőzés is.
Ezek a kormánytagok kedvenc magyar filmjei
Mindegyik igazi klasszikus.
Rezzenéstelen arccal kérte a jegyeket és bérleteket a 18 éves fiatalember, aztán találkozott egy profival + videó
Járókelőket is igazoltatott, ha úgy tartotta kedve.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!