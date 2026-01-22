Rendkívüli

nemzeti népegészségügyi és gyógyszerészeti központlégúti fertőzéskórházorvos

Csaknem kétszáz ember került kórházba egy hét alatt idehaza, ezt most komolyan kéne venni

Rengetegen fordulnak orvoshoz.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 01. 22. 11:38
illusztráció Fotó: Katona Tibor Forrás: MTI Fotószerkesztõség
A múlt héten 45 700-an fordultak influenzaszerű tünetekkel orvoshoz – közölte honlapján a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) csütörtökön. Ez valamivel több, mint az azt megelőző heti 42 500 beteg.

Légúti fertőzés tüneteivel 216 300 ember kereste fel orvosát.

A közlés szerint a január 12. és 18. között influenzaszerű tünetekkel orvoshoz fordulók 36,4 százaléka volt gyerek, 32,5 százaléka 15-34 éves fiatal felnőtt, 22,7 százalékuk a 35Ý59 évesek, míg 8,4 százalékuk a 60 éven felüliek korcsoportjába tartozott.

Az év harmadik hetében tíz közigazgatási területen nőtt, öt közigazgatási területen csökkent, ötben nem változott az influenzás tünetekkel orvoshoz fordulók száma a megelőző héthez képest.

Múlt héten akut légúti megbetegedések halmozódásáról összesen kilenc jelentés érkezett Komárom-Esztergom (négy), Tolna (egy), Szabolcs-Szatmár-Bereg (kettő) és Veszprém (kettő) vármegye területéről. Ezek egy bölcsődét, két óvodát, öt általános iskolát és egy szociális intézményt érintettek. Emellett Somogyban is történhetett valami, ugyanis ott hétfőn már 109 dák hiányzott az iskolából, erről az alábbi cikkben olvashat. 

Közölték azt is: kórházba 191 embert vettek fel a múlt héten súlyos, akut légúti fertőzés miatt, közülük tizenegyen szorultak intenzív/szubintenzív ellátásra.

 

