A múlt héten 45 700-an fordultak influenzaszerű tünetekkel orvoshoz – közölte honlapján a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) csütörtökön. Ez valamivel több, mint az azt megelőző heti 42 500 beteg.
Csaknem kétszáz ember került kórházba egy hét alatt idehaza, ezt most komolyan kéne venni
Rengetegen fordulnak orvoshoz.
Légúti fertőzés tüneteivel 216 300 ember kereste fel orvosát.
A közlés szerint a január 12. és 18. között influenzaszerű tünetekkel orvoshoz fordulók 36,4 százaléka volt gyerek, 32,5 százaléka 15-34 éves fiatal felnőtt, 22,7 százalékuk a 35Ý59 évesek, míg 8,4 százalékuk a 60 éven felüliek korcsoportjába tartozott.
Az év harmadik hetében tíz közigazgatási területen nőtt, öt közigazgatási területen csökkent, ötben nem változott az influenzás tünetekkel orvoshoz fordulók száma a megelőző héthez képest.
Múlt héten akut légúti megbetegedések halmozódásáról összesen kilenc jelentés érkezett Komárom-Esztergom (négy), Tolna (egy), Szabolcs-Szatmár-Bereg (kettő) és Veszprém (kettő) vármegye területéről. Ezek egy bölcsődét, két óvodát, öt általános iskolát és egy szociális intézményt érintettek. Emellett Somogyban is történhetett valami, ugyanis ott hétfőn már 109 dák hiányzott az iskolából, erről az alábbi cikkben olvashat.
Közölték azt is: kórházba 191 embert vettek fel a múlt héten súlyos, akut légúti fertőzés miatt, közülük tizenegyen szorultak intenzív/szubintenzív ellátásra.
Gyanús lett a forgalmas út közepén árválkodó autó Budapesten, nem véletlenül
Ehhez komoly lélekjelenlét kellett.
A baloldali politikai elemző szerint is színjáték, amit Magyar Péter előad az Ursula von der Leyenről szóló szavazás kapcsán
Magyar Péter már jó előre egyeztethetett Manfred Weberrel.
Vádat emeltek a Till Tamás-gyilkosság ügyében
A bajai kisfiút bestiális módon gyilkolták meg 2000 májusában, az elkövető több mint húsz év után bukott le.
Vége a dalnak: újra börtönbe vonult Szabó Bálint
Most egy ideig nem szól a trombita.
Gyanús lett a forgalmas út közepén árválkodó autó Budapesten, nem véletlenül
Ehhez komoly lélekjelenlét kellett.
A baloldali politikai elemző szerint is színjáték, amit Magyar Péter előad az Ursula von der Leyenről szóló szavazás kapcsán
Magyar Péter már jó előre egyeztethetett Manfred Weberrel.
Vádat emeltek a Till Tamás-gyilkosság ügyében
A bajai kisfiút bestiális módon gyilkolták meg 2000 májusában, az elkövető több mint húsz év után bukott le.
Vége a dalnak: újra börtönbe vonult Szabó Bálint
Most egy ideig nem szól a trombita.
