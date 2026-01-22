Csaknem kétszáz ember került kórházba egy hét alatt idehaza, ezt most komolyan kéne venni

Az év harmadik hetében tíz közigazgatási területen nőtt, öt közigazgatási területen csökkent, ötben nem változott az influenzás tünetekkel orvoshoz fordulók száma a megelőző héthez képest.

Múlt héten akut légúti megbetegedések halmozódásáról összesen kilenc jelentés érkezett Komárom-Esztergom (négy), Tolna (egy), Szabolcs-Szatmár-Bereg (kettő) és Veszprém (kettő) vármegye területéről. Ezek egy bölcsődét, két óvodát, öt általános iskolát és egy szociális intézményt érintettek. Emellett Somogyban is történhetett valami, ugyanis ott hétfőn már 109 dák hiányzott az iskolából, erről az alábbi cikkben olvashat.